Falla sliter med helseplager: - Lungene blir verre og verre

DAVOS (VG) Maiken Caspersen Falla (28) har i en årrekke vært blant verdens beste sprintere. Men nå sliter hun og forteller om stadig mer plagede lunger på grunn av skiløpingen.

28-åringen er en av fire norske damer med individuelt OL-gull i langrenn gjennom historien. Men den regjerende verdensmesteren i sprint merker at hardkjøret som sprinter det siste tiåret har fått følger.

– Det er ikke tvil om at lungene blir verre og verre for hvert år, sier Maiken Caspersen Falla til VG.

Hun påpeker at det bare er en av årsakene til at det gikk dårlig i Davos der hun røk ut i kvartfinalen . Men hun merket at hun var preget i Sveits etter en plaget sesongstart på antibiotika.

– Problemet for meg er at jeg har holdt på med sprinter i mange år nå og har dratt mye kald luft ned i lungene. Lungene begynner å merke det ganske godt. Så når jeg får et forkjølelsesvirus så setter det seg som regel lenger ned i lungene enn en vanlig personer. Det er ikke optimalt med de luftveiene. Jeg blir syk mye lengre enn alle andre av forkjølelsesvirus, sier Falla.

Maiken Caspersen Falla Født: 13. august 1990 (28 år) Meritter: OL: 1 gull (2014: sprint), 1 sølv (2018: sprint), 1 bronse (2018: lagsprint). VM: 4 gull (2017: lagsprint, sprint og stafett, 2015: lagsprint), 3 bronse (2015: sprint, 2013: sprint, 2011: lagsprint). Vinner av sprintverdenscupen tre sesonger (2015/16, 2016/17, 2017/18). 4 NM-gull. 16 enkeltseirer i verdenscupen. Første i Rogla i 2011, siste 7. mars 2018 i Drammen.

Før jul er 4. plassen fra verdescupåpningen i Kuusamo det Falla har prestert i toppen internasjonalt. Etter det har forkjølelsesvirus og luftveisproblemer satt stopper for flere konkurannser før den tidlige sprint-exiten i helgen, der hun mente ingenting stemte

– Etter prologen og når jeg skal varme opp så merker jeg at jeg bare har vanvittig vondt i lungene. Så det er ikke bra, sier Falla som nå føler seg rådvill, selv om hun vet at hun også sliter tyngst med luftveiene i Davos.

28-åringen, som slo gjennom i verdenscupen for snart ti år siden, er en av løperne på landslaget som har blitt diagnostisert med astma og er helt klar på årsaken.

- Det har jeg fått på grunn av at jeg går på ski. Jeg hadde ikke hatt det før, sier Falla som ikke vil gå inn på hvilken medisinering hun får.

– Jeg har tatt mer tester og fått en mer riktig medisinbruk tilpassset til meg de siste årene og det har blitt bedre. Men nå kan jeg for eksempel begynne å hoste slim etter en terskeløkt midt på sommeren, mens det før måtte en sprintøkt i Davos til før jeg begynte å hoste slim. Det har på en måte blitt mye mer irritert, sier Falla.

Falla forteller at hun må ta hensyn til problemene hver dag vinterstid på grunn av kulden. Det gjør at hun ikke kan trene så mye ute og må redusere treningen, spesielt etter konkurranser.

– Men det er ikke bare jeg som sliter med dette, sier Falla.

Ole Morten Iversen sier at plagene til Falla har vært tema i flere år. Han forteller at landslagslegen Øystein Andersen var sammen med Falla gjennom hele dagen frem til hun røk ut og lyttet på henne underveis.

– Han har gjort alt for å holde henne frisk og helsemessig så er det nok forsvarlig å gå. Men jeg er veldig glad han stoppet henne forrige helg for da hadde det i alle fall ikke gått bra denne helgen, sier Iversen.

Landslagslege Øystein Andersen understreker at høyden og luften i Davos, kombinert med sprint i kaldt vær er tøft for luftveiene.

– Det river skikkelig i luftveiene. Når du har den høyden og denne luften så belaster det mer. Det er en av tingene vi følger godt med på, sier Andersen som mener de ikke har grunn til å tro noe annet enn at Falla fortsatt har samme kapasiteten.