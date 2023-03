Kommentar

Mye mer av dette!

Johannes Høsflot Klæbo vant igjen, denne gangen med skikkelig rundt sprinten.

Langs to spor viste sprinten i Tallinn hvordan skisporten må tenke for å klare seg i en ny tid.

Mye er sagt og skrevet om langrennssportens fremtid, og en artig aften på estisk snø er på ingen måte nok til å komme med noen friskmelding.

Men at langrenn fortsatt kan være show med appell - både på stadion og foran tv-apparatene - ble denne konkurransen et godt eksempel på.

I diskusjonene om veien videre for langrenn er det to gode poenger å dvele litt ved etter Tallinn.

Det ene handler om rammen rundt en konkurranse. Nå har vi akkurat hatt en vellykket bysprint i Drammen også i år, og i Estland fikk vi nok et bevis på at trøkk og lokalisering har en sammenheng.

Det er en noe med en sprint i en by, altså nært på der det finnes mange folk, som bidrar til liv og leven, selv om miljøhensyn selvsagt også spiller inn om alt skal på bordet.

Men om vi holder oss til underholdningen akkurat nå, er sprint og by en god kombinasjon for å gjøre sporten mer interessant å se på.

Samtidig var dette en milepæl for å teste ut noe vi trenger mye, mye mer av, nemlig et koordinert smøreopplegg.

Noen vil ironisere over at de beste var best uansett, men det var vel knapt noen overraskelse overhodet. Dette handler om bærekraft, om å kunne få med flere, om å kunne utjevne i alle fall noe av de enormt urettferdige utstyrsforskjellene som råder.

Selv om det er mye mer enn smøringen som teller, må skisporten vekk fra inngrodde holdninger om at smørekampen automatisk må være en del av gamet fordi det er tradisjon for det.

I en tid der posisjonen er ekstremt truet, bør videreutvikling av dette prøveprosjektet stå høyt på den skipolitiske agendaen fremover.

Vi vet ikke akkurat hvordan det bør testes ut og iverksettes videre, men det bør på plass et program som setter slike tanker i system på mye bredere front i tiden som kommer.

Og at Johannes Høsflot Klæbo og Kristine Stavås Skistad vant igjen er i alle fall ikke et argument mot at felles smøreopplegg har noe for seg. Noe slikt vil være et veldig forenklet argument.

For nevnte Klæbo ble finalen en ren parademarsj i en aldeles suveren sesong. For Stavås Skistad vil det nok forbli ergerlig at VM ikke gikk som ønsket, men for en sesongavslutning Konnerud-løperen har levert!

Nå blir et av de virkelig store spørsmålene om hun velger hjemmebane eller landslagsmiljøet fremover. Det lurer nok ikke minst markedsavdelingen i forbundet på, foran et mesterskapsfritt år der det kan bli enda mer krevende å holde på oppmerksomheten.

Men det som i alle fall er en god mulighet neste vinter, er å bruke mellomåret til å jobbe enda mer med systemer som reduserer urettferdige fordeler som har skapt altfor skjeve konkurranseforhold.

Det har vært mye å trekke frem på minussiden, men denne tirsdagen ble riktig så fin for langrennssporten mange er så glad i.

Den konklusjonen er ganske så hyggelig i seg selv.