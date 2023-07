LYKKELIGE: Bettina Burud og Emil Iversen.

Emil Iversen bekrefter forhold med Kiwi-arving Bettina Burud

Langrennsløper Emil Iversen (31) bekrefter overfor VG at han er kjæreste med Kiwi-arving Bettina Burud.

Mandag kveld la paret ut et innlegg på Instagram hvor de skrev «God sommer», etterfulgt av en hjerteemoji.

– Vi har det veldig bra sammen, sier Iversen til VG og forteller at de har vært et par i to og et halvt år.

Langrennskollega Anne Kjersti Kalvå er blant dem som har kommentert bildet til det ferske paret.

Bare 23 år gammel ble Burud i 2019 omtalt som Norges yngste milliardær av Dagens Næringsliv.

Hun er datteren til tidligere Kiwi-eier Per-Erik Burud, som døde i en båtulykke i 2011, 48 år gammel.

