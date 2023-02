1 / 6 Tiril Udnes Weng. Anne Kjersti Kalvå. forrige neste fullskjerm

Sølvmedalje til Norge på lagsprinten – Sverige forsvarte gullet

PLANICA (VG) Sammen med Tiril Udnes Weng (26) sikret Anne Kjersti Kalvå (30) sikret karrierens første VM-medalje på lagsprinten.

Saken oppdateres.

Den svenske dominansen på kvinnesiden fortsetter. Gull i sprint på åpningsdagen, gull på fellesstarten og nok et gull da Jonna Sundling (28) og Emma Ribom (25) vant lagsprinten i Planica søndag.

Udnes Weng kom sammen inn med Sveriges ankermann Sundling inn på stadionområdet, men det ble litt for tøft i duell mot svensken, som også vant åpningsøvelsen i Planica.

Det ble dermed sølv til den norske duoen. Bronse gikk til amerikanerne Jessie Diggins (31) og Julia Kern (25).

Norge passerte 2,4 sekunder bak Sverige i mål.

– Det var spennende. Jeg håpet de skulle riste av seg USA, og det klarte de, sier mamma Udnes Weng til NRK, før hun får spørsmål om hvor fornøyd hun er med sølv.

– Det er fantastisk. Lagsprint er så spennende, Jeg er veldig glad for at Anne Kjersti fikk gå, selv om jeg selvfølgelig skulle ønske at Lotta var rask nok.

Tvillingsøster Lotta Udnes Weng drømte lenge om å få gå lagsprinten sammen med Tiril, men måtte følge løpet fra sidelinjen. Etter at sølvet var sikret strålte hun av stolhet:

– Det er kjempebra. Jeg trodde en periode at Tiril skulle klare å utfordre Jonna, men vi må være fornøyd med sølv. Vi har vært listefyll på lagsprint de siste årene, sier Lotta Udnes Weng til NRK.

Weng har et stafettgull fra VM i 2021 på CV-en, og søndagens medalje er hennes andre i karrieren.

For Kalvås del er det en revansje etter lørdagens fellesstart, der hun var en del av teten, men mistet skien ved skibyttet og fikk løpet dermed ødelagt.

Kalvå hadde en sjetteplass som bestenotering i et mesterskap før lagsprinten søndag, og sølvet er 30-åringens første mesterskapsmedalje.

På den sjette og siste runden var det klart at det var USA, Norge og Sverige som skulle gjøre opp om gullet.

Mens USA falt av noe tidlig, hang Norge lenge med, men Sundling viste at hun var en egen klasse i Planica nok en gang: