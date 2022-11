VG erfarer: Fire store profiler med kniven på strupen under langrennsåpningen

Sjur Røthe: Hadde jevnt over en sesong under forventningene i 2021/2022. Men vossingen kom seg til OL og ble blant annet nummer fem på femmila under lekene. Har også tredjeplass fra 15 kilometer fellesstart i fristil under Tour de Ski. Samme tour tok han etappeseieren da feltet skulle opp den beryktede «monsterbakken». Han står også bokført med en sterk andreplass på femmila i verdenscupen i Holmenkollen i mars.