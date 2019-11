SOME-TILTAK: Charlotte Kalla (t.h) følger de Therese Johaug og de norske langrennsstjernens tiltak for å dempe kroppspresset. Bildet er fra Lillehammer forrige sesong. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dropper bilder av kropp i sosiale medier

Charlotte Kala og resten av Sveriges langrennsstjerner følger Norges tiltak for å dempe kroppspresset. De stenger pressens tilgang til treningsstudioet og lar være å legge ut bilder av for mye hud og treningsstinne muskler i sosiale medier.

Det skriver svenske Aftonbladet søndag.

– Vi trenger ikke å øke det kropphysteriet som allerede fins, sier Sveriges landslagstrener for kvinner Magnus Ingesson.

Bakgrunnen er ifølge avisen at Norges skiforbund tidligere i år oppfordret sine løpere til å være bevisste på hvordan de fremstår i sosiale medier.

Den referer også til Ingvild Flugstad Østbergs startforbud, som ble kjent denne helgen. Den norske langrennsstjernen har ikke oppfylt alle kravene i Skiforbundets obligatoriske helseattest. Det er uvisst når hun får lov til å konkurrere.

Rådet fra Norges skiforbunds utviklingssjef Brit Baldishol tidligere i år: Ikke publiser bilder der dere er for avkledd.

Det skal ha skjedd etter at professor Jorunn Sundgot-Borgen i et TV-intervju hevdet at problemet med spiseforstyrrelser blant unge norske skiløpere «aldri har vært så ille som nå».

– Vi syntes det var en god idé å spinne videre på debatten i Norge. Vi pratet om det, og sett fra det ståstedet er ikke gym (treningsstudio) det beste miljøet. Det er ikke nødvendig å vise så mye hud og kropp, sier Sveriges landslagssjef Magnus Ingesson.

Han mener tiltakene berører flere aspekter. Blant annet gjennomgående respekt. Noen løpere synes det der greit å vise bilder fra treningsstudioet, mens andre gjerne vil slippe fotografering og filming. Ingesson sier at han tror de fleste oppfatter de nye «reglene» som fornuftige.

– Vi må ta ansvar for hva vi legger ut. Vi legger ikke ut alt og vi slipper ikke media inn i gymmet (treningsstudioet), sier han.

