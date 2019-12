Suverene Johaug lekte seg til seier – trippel norsk: – Betyr mye

RUKA/OSLO (VG) Ingen var i nærheten av å tukte Therese Johaug (31) på søndagens jaktstart. Ekspressen fra Dalsbygda toget inn til seier i vinterens første minitour – og fikk med seg to lagvenninner på pallen.

Oppdatert nå nettopp

På den avsluttende øvelsen i Ruka, 10 km fristil jaktstart, gikk Johaug ut med et forsprang på 18 sekunder på amerikanske Sadie Bjornsen.

– Veldig, veldig fornøyd

Den norske skidronninga så seg aldri tilbake, fullførte snømila som en eneste lang parademarsj og kunne juble for en oppskriftsmessig seier, ett minutt og 11 sekunder foran foran nærmeste konkurrent.

– Jeg er utrolig fornøyd med å vinne totalseieren her. Jeg hadde en indre drøm om å være med å fighte om den før jeg kom hit, og når jeg klarer det, er jeg veldig, veldig fornøyd, sier Johaug til VG.

Alt av vintersport finner du i vårt vintersportstudio!

les også NRK-kolleger skal hylle Hanevolds karriere med eget program

Weng tilbake på pallen

Mer overraskende var det som skjedde bak den suverene skidronningen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen startet som nummer fire og Heidi Weng som nummer ti, men etter at Natalja Neprjajeva falt av og Sadie Bjornsen og Krista Pärmäkoski var forbigått, endte det med tre norske på pallen.

Weng viste styrke rett før oppløpet og sikret 2.-plassen foran Uhrenholdt Jacobsen. Weng sin løpstid var for øvrig bare åtte sekunder dårligere enn Johaugs tid.

– Jeg hadde ikke trodd det på forhånd, at startnummer ti skulle bli nummer to. Men jeg var egentlig ikke der i dag. Jeg fikk beskjed om å roe meg ned, og det gjorde jeg. Jeg ble kanskje litt stresset på slutten, men jeg vet at jeg kan, sier en glad Heidi Weng til VG.

Det var første gang siden januar i 2018 at Weng kunne juble for en individuell pallplass i verdenscupen.

– Hva gjør det med selvtilliten?

– Jeg kjenner det at endelig klarer jeg å gå bra på ski. Det må jeg ta med meg. Det er gøy, svarer Weng.

les også Johaug synes synd på Frida Karlsson og advarer supertalentet

Roser laginnsatsen

Også Astrid Uhrenholdt Jacobsen var svært fornøyd. Hun kombinerer langrennskarrieren med legestudier, og hadde ikke trodd hun skulle være så god så tidlig.

– Det er mye bedre enn jeg hadde drømt om, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Therese Johaug roser sine to lagvenninner.

– Det er veldig, veldig moro, både med Heidi og Astrid. At vi klarer å ta trippel her, betyr mye for dem og for støtteapparatet og hele laget, sier Johaug til VG.

Ikke nok med det: Tiril Udnes Weng imponerte stort og endte på 7. plass i minitouren, på plassen foran den svenske kometen Frida Karlsson.

– Lagprestasjonen viser at det er et godt lag å være på, smiler trener Geir Endre Rogn til VG.

Se hele resultatlisten her:

Publisert: 01.12.19 kl. 10:35 Oppdatert: 01.12.19 kl. 11:19

Mer om