Ingvild Flugstad Østberg fortalte om helsemessig Foto: Terje Pedersen

Håper Flugstad Østberg blir klar til Tour de Ski

RUKA (VG) Det er usikkert når Ingvild Flugstad Østberg (29) kan gå skirenn igjen etter startnekten i sesongstarten.

Nå nettopp

Det forteller landslagstrener Geir Endre Rogn til VG dagen før verdenscupåpningen i Finland.

– Vi skal være forsiktig med å tro noe nå, sier Rogn om situasjonen til Flugstad Østberg.

Skiløperen, som tok fem medaljer i VM sist vinter, har fått startnekt i sesongstarten på grunn av at hun ikke oppfylte kravene i helsesertifikatet som norske utøvere har.

Detaljer rundt dette ville ikke skiløperen gå inn på under en pressekonferanse på Beitostølen sist uke, men hun bekreftet at det var på grunn av helsemessige årsaker. Helsesertifikatet dreier seg blant om vekt. Vekt og toppidrett har den siste uken vært et tema i norske medier.

VG har foreløpig ikke lyktes å få kontakt med landslagslege Øystein Andersen torsdag.

Kvinnelandslagets hovedtrener Ole Morten Iversen bekreftet overfor VG at det var sammenheng mellom denne startnekten og forfallene for Flugstad Østberg til flere rulleskirenn før denne sesongen.

– Vi håper og tror at det kan skje ting der fort. Vi har et håp om å ha henne tilbake på start relativt snart, men om det er et par uker eller om det tar lengre tid er vanskelig å si. Det er ikke store justeringer som er nødvendig, så vi har håp om at det kan skje ting relativt fort, sier Rogn.

På spørsmål om de håper at Flugstad Østberg, som vant Tour de Ski i fjor, kan returnere til etappeløpet rundt årsskiftet svarer Rogn:

– Det har vi absolutt håp om.

Rogn sier at Flugstad Østberg nå roer ned for å kunne komme tilbake.

– Hun trener, men har tatt ned belastningen litt for å gjøre det lettere å komme på riktig side. Det er mindre totalbelastning rett og slett, sier Rogn.

– Må hun gå renn før jul for å gå Tour de Ski?

– Ikke nødvendigvis, men vi håper at hun går før jul. Vi får se hvor fort ting går men så fort det er bedring på de punktene som ikke var innenfor så er hun tilbake i sirkuset, sier Rogn som understreker at Flugstad Østberg formmessig har vært bra før sesongen.

– Så vi tror at så fort hun har fått noen justeringer så er hun tilbake, sier Rogn.

Mens Flugstad Østberg har fått startnekt forberedte Johaug seg til verdenscupstarten fredag, med flere spurter og intervaller på torsdagens formiddagsøkt. Og noen meter bortenfor landslagstreneren sto Johaug og fortalte om hennes kontakt med lagvenninnen den siste tiden.

– Vi har snakket om alt og ingenting og har veldig godt kontakt med Invild, slik sett. Nå krysser fingrene på at hun kan være tilbake på Lillehammer, sier Therese Johaug utenfor smøretraileren i finske Ruka og poengterer at det er en avgjørelse Flugstad Østberg og helseteamet må ta.

På spørsmål om hva hun tenker om ordskiftet som har gått siden Flugstad Østberg pressekonferanse på Beitostølen, sier Johaug:

– Det er viktig at debatten blir tatt opp og at det blir diskutert rundt det. Det er en del av idretten og det å drive toppidrett, sier Johaug.

Det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson, som slo gjennom med et brak i VM sist vinter, mener det ikke er særlig mye snakk om vektproblematikk i svensk langrenn.

– Nei det syns jeg ikke. Synet på det er at man trenger å spise nok for å kunne trene, sier Karlsson til VG.

Hun forteller at de svenske jentene gjennomgår helsekontroller flere ganger i året for å sjekke kroppen.

– Vi har kontroller vi gjennomfører flere ganger per år og tester i laget. Jeg vet ikke om vi har det samme som de norske. Men vi har kontroller vi gjennomfører for å sjekke at alt stemmer, sier Karlsson.

Publisert: 28.11.19 kl. 20:20

