Vurderer nye tiltak etter Fosslis hjertestans: Tok med hjertestarter på landslagssamling

TORSBY (VG) Sondre Turvoll Fosslis hjertestans rystet landslagsmiljøet. Langrennssjef Espen Bjervig tok øyeblikkelig med seg hjertestarter til damelandslagets samling i Sverige.

– Vi setter oss ned til uken og ser om de rutinene vi har er gode nok. Vi skal gjøre de tiltakene vi kan for at det skal være tryggest mulig å reise rundt hele verden og holde på med det vi gjør, sier Espen Bjervig til VG.

Han tok med seg hjertestarter da han satte seg i bilen mot damelagets samling i Sverige denne uken som følge av Turvoll Fosslis hjertestans under biltur mandag.

– Jeg skal være ærlig å si at det var noe vi tenkte på nå. Vi har hatt en runde og etablerte det i smøretraileren og kjørte alle på førstehjelpstrening. Så får vi denne hendelsen nå så tenker vi at vi må se på det vi gjør utenfor konkurranse også, sier Bjervig som mener at deres medisinske apparat må vurdere hva som bør være rutinene deres fremover.

Landslagsløperen ble reddet av kjæresten, en forbipasserende syklist og at ambulansen kom kjapt til stedet.

Langrennssjefen sier at de nå skal gå gjennom om de har riktig førstehjelpsutstyr med seg på trening og samlinger. De vil også vurdere om alle løpere og ledere har god nok kunnskap om livredning når akutte situasjoner og ulykker oppstår. Han sier ytterligere kartlegging av hjerte er noe deres medisinske apparat må vurdere.

I november i fjor gjennomførte løpere og ledere en praktisk førstehjelpstrening i forbindelse med den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen i november. Nå kan denne treningen bli hyppigere.

– Det er klart at dette må man holde ved like. Dette må trenes på hele tiden. For det er ikke nok å ha gjort dette en gang, sier Bjervig.

Han opplyser at de har førstehjelpsutstyr og hjertestarter i smøretraileren, som er med landslaget på renn vinterstid.

– Er dette noe vi ser at vi må ha med oss rundt på samlinger når vi reiser rundt. Vi er flere steder vi er langt unna hjelp, sier Bjervig.

Therese Johaug fortalte at hun ble redd etter Sondre Turvoll Fosslis hjertestans. Det vekket også vonde minner etter at venninnen og den tidligere skiløperen Ida Eide omkom etter hjerstans under et mosjonsløp i fjor.

Johaug har utover landslagets årlige sjekk ikke gjort ytterligere undersøkelser av eget hjerte.

– Det har vært tatt blodprøver og EKG av hjertet. Men så har vi skjønt at selv om ting ser fint ut der så kan man aldri være 100 prosent sikker. Det med Sondre er nok et bevis på at det plutselig kan komme, sier Johaug.

Skiforbundets lege Ola Rønsen sier at de skal fortsette å sikre seg EKG av utøvere som kommer inn på lag og tilby det.

– Det vil supplere andre undersøkelser vi gjør. Der det er grunn til å gå videre så gjør vi det, sier Rønsen til VG.

Samtidig er det andre ting han sier de kan vurdere som nye tiltak for landslaget.

– Vi kan bli bedre på hjerte- og lungeredning så alle er trygge på det. Vi kan vurdere å ha med hjertestarter ute i felt om det er hensiktsmessig. Det ser vi mer på nå, Men da må man ha folk som kan bruke det. Så prøver å vi å være mer bevisst på informasjon til utøvere, sier Rønsen.

