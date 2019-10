PÅ TOPP I KINA: Johannes Høsflot Klæbo (i midten) feirer verdenscupseieren på 1500 meter rulleski i Beijing 4. juli i år på pallen sammen med annenmann Ragnar Bragvin Andresen (t.v.) og tredjemann Aleksander Dyrberg Ek (t.h.). Foto: Wang Lili / Xinhua via ZUMA Wire

Sendte langrennsløpere til verdenscup uten dopingtester: – Uheldig

Samtidig som FIS-topp Erik Røste (59) tidligere har kritisert X Games for manglende dopingtester, har FIS arrangert verdenscup i rulleski – helt uten dopingtesting.

Norges Skiforbund sendte elleve utøvere til Beijing under verdenscupåpningen i sommer. Mest profilert var Johannes Høsflot Klæbo og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Bak dem fulgte løpere på lavere nivå, noen av dem spesialister på nettopp rulleski.

«Det ble fenomenale resultater i verdenscupåpningen i rulleski» skrev skiforbundet på nettsidene sine etter at Klæbo vant to av løpene i Kina tidlig i juli.

Deretter fortsatte verdenscupen i land som Russland og Italia – i tillegg til et VM i Latvia. Men ingen av stedene der det ble arrangert verdenscup skal det ha blitt gjennomført dopingtester i forbindelse med konkurransene – såkalt «in competition-testing».

Verdenscupen i rulleski er ikke en del av in competition-programmet til Det internasjonale skiforbundet (FIS). De er heller ikke kjent med at andre – som nasjonale antidopingbyråer – har gjennomført noen dopingtester, skriver FIS i en e-post til VG.

– Det høres uheldig ut. Ved ikke å ha på plass et testprogram svekkes troverdigheten til et slikt idrettsarrangement. Utholdenhetsidrett generelt og langrenn spesielt har vært heftet med mange dopingsaker de siste årene. Med flere av langrennsstjerne på startstreken skulle en tro at dopingtesting under konkurransene ville vært en prioritert oppgave, sier jurist Robin MacKenzie Robinson.

Showpreget

Han har vært en tydelig antidopingstemme i norsk offentlig debatt de siste årene. Det samme har TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Han opplever verdenscupen i rulleski som litt showpreget og noe som er i startgropen.

– FIS møter seg litt i døren når det ikke er in competiton-testing i det de kaller en «verdenscup» i rulleski. Noe burde det vært. Klæbo og andre på hans nivå er en del av out of competition-programmet uansett, hvilket setter det hele i litt bedre lys. Men om rulleski skal etablere seg som idrett og man ønsker en seriøs verdenscup, noe jeg tipper at de gjør, så må de ha samme type testing der som i vanlig langrenn. Ellers er de ikke noe bedre enn dem vi ønsker at skal utvikle seg, sier Kaggestad.

Erik Røste er både norsk skipresident og styremedlem i FIS. Han anerkjenner meningene til Kaggestad og MacKenzie.

– Jeg er ikke uenig med dem. Vi ønsker jo mest mulig testing. Samtidig har vi tillit til at de som er satt til å gjøre den jobben, gjør den best mulig innenfor de rammene de har. Som styremedlem i FIS må jeg være med å bidra til å legge til rette for at administrasjonen har nok ressurser. Men hvor det skal testes skal hverken jeg eller andre involveres i. Det ville vært som om bukken skulle passet havresekken, sier han.

Røste understreker at dopingtester skal være uforutsigbare, og at Norges Skiforbund hverken kan eller skal vite hvor det tas dopingprøver. Forbundet har ikke på forhånd vært klar over at det ikke ble gjennomført dopingtester i verdenscupen i rulleski.

– Vi har tillit til at de som er satt til å prioritere gjør jobben sin for å sikre en ren idrett. Men jeg er enig med Kaggestad: Dersom rulleski skal etablere seg med en verdenscup i fremtiden, så må man få på plass et program med in competition-testing, sier han.

SKIPRESIDENT OG FIS-TOPP: Erik Røste. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Trakk støtte

Det har gått tre år siden 59-åringen gikk knallhardt ut mot X Games i Norge, fordi arrangementet den gangen ikke hadde på plass et system som tillot in competiton-testing.

Såkalt utenfor-konkurranse-testing var ikke nok, mente skiforbundet, som trakk seg fra samarbeidsavtalen om X Games tre dager før arrangementet skulle starte.

«Vi kan ikke støtte et arrangement som ikke følger antidopingbestemmelsene. I Norge må norsk idretts verdier ligge i bunn. X Games i Norge uten dopingkontroller er et tilbakesteg for en ren idrett og idrettens likhetsprinsipp. Det kan ikke vi identifisere oss med» sa Erik Røste den gangen.

I sommer benyttet han Facebook til å gi X Games et nytt spark på leggen, da han omtalte hvordan årets utgave av arrangementet ville la en 11 år gammel jente fra Brasil delta i en skateboardkonkurranse.

«Først skulle det arrangeres X-games uten dopingkontroller. Nå inviteres barn. Begge gangene har KUD måttet sette ned foten» skrev Røste.

X GAMES-SJEF I NORGE: Henning Andersen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

I dag rister den norske X Games-sjefen Henning Andersen på hodet. Han har for lengst fått på plass et omfattende samarbeid med Antidoping Norge, slik at dopingkritikken mot X Games på norsk jord har stilnet.

– Antidopingarbeid kan være komplisert. Det er et virvar av ulike forbund og antidopingbyråer, så sikkert mange gode grunner til at man ikke får det til overalt. Vi holdt på i et halvt år i etterkant av arrangementet i 2016 for å finne en form som passet oss, sier Andersen til VG.

– Men når Erik Røste angriper veldig hardt, som han gjorde sammen Inge Andersen og flere andre i 2016 – samt på Facebook i sommer – så bør han holde sin sti ren selv. Når man viser frem en moralsk, politisk og juridisk pekefinger, da kan du ikke selv drive med bortforklaringer. Da må du være den flinkeste gutten i klassen, legger han til.

Erik Røste mener det blir helt feil å sammenligne kritikken fra 2016 med fraværet av testing under en FIS-verdenscup i år.

Den gangen handlet det hele om at den amerikanske X Games-eierne ikke ville tillate in competition-testing, understreker han.

– Under verdenscupen i rulleski i Kina, og de øvrige tre stedene, kunne det derimot dukke opp dopingkontrollører. Det kunne det ikke under X Games i 2016, siden de ikke tillot det. Derfor trakk vi oss fra avtalen den gangen. Siden den gang har X Games i Norge gjort en god jobb: De gjennomfører dopingprøver og har opplæring av utøverne sine. Det viser at det er mulig, og at det kanskje var viktig at noen tok kampen den gangen.

– I dag er X Games Norge bedre på antidoping enn FIS sin verdenscup i rulleski?

Røste trekker på smilebåndet før han svarer:

– Jo da. Men du kan jo spørre Henning Andersen om han vil sammenlignes med verdenscupen i rulleski eller VM på ski. Det er ikke min oppgave som skipresident eller styremedlem i FIS å prioritere hvor det skal testes. Jeg har tillit til de som har den oppgaven. Men skal man etablere dette som noe som skal bli stort, så er det en selvfølge at det kommer in competition-testing i rulleski.

