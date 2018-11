OVERRASKET: Kristine Stavås Skistad imponerte på Beitostølen hvor det ble annenplass på sprinten bak Maiken Caspersen Falla. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Slik skal talentet sikre VM-plass: – Løypa passer meg bra

Eksperter mener Kristine Stavås Skistad (19) har noe i VM å gjøre, men foreløpig lar verdenscup-debuten vente på seg.

Hun fikk gjennombruddet på seniornivå med annenplass på skøytesprinten bak Maiken Caspersen Falla på Beitostølen lørdag.

Likevel ble hun ikke tatt ut til verdenscupåpningen hvor klassisk sprint neste helg. Uten at det stresser 19-åringen.

– Det passet ikke å gå der nå. Jeg fokuserer på utvikling videre. Det viktigste for meg er først og fremst junior-VM i, så får vi se. Det kommer sikkert sjanser senere, sier Stavås Skistad til VG.

Konnerud-løperen har et håp om å sikre seg plass til senior-VM (sprint fri 21. februar) etter at junior-VM (sprint klassisk 20. januar) er unnagjort.

Treneren åpner opp

Nasjonal kvote gjør at Norge kan stille med 15 løpere i rennene på Lillehammer. Der er det sprint i fri 30. november. En annen mulighet for Stavås Skistad kan være sprinten i Davos 15. desember.

– VM kan bli aktuelt for Kristine. Og hun får garantert sjansen en eller annen gang, men den største feilen vi gjør er å bruke dem opp for tidlig. Juniorene skal ha fokus på junior-VM. Det er prioritet én, sier Ole Morten Iversen, landslagstrener, til VG.

Han ser likevel for at det er rom for Stavås Skistad. Foruten Maiken Caspersen Falla var Kathrine Harsem den eneste norske som kom på pallen i sprint sist sesong.

– Det er på sprint det er best åpning for nye løpere. Utenom Maiken har vi hatt mye å gå på. Det gjør det litt mer aktuelt hvis Kristine viser resultater i flere løp, sier Iversen.

Lærer av Klæbo

Sprintløypa i Seefeld omtales som lett. Det trekkes fram som en fordel for 19-åringen.

– Jeg har tenkt på det og jeg tror løypa passer meg bra. Det håper jeg ledelsen ser også. Jeg er soleklart best i lett terreng, men må utvikle meg i bakkene, sier Stavås Skistad.

Hun håper å få gå mer mot seniorene.

– Jeg må lære meg å treffe taktisk. Det er stor forskjell å gå mot seniorer. Det er motiverende å se hvordan Johannes Høsflot Klæbo har klart det. Jeg prøver å lære av han, sier Stavås Skistad.

Skihåpet mener hun har taklet oppmerksomheten de siste dagene godt. 19-åringen sier også at hun ser seg selv som jevngod i klassisk og friteknikk.

Eksperter ser muligheter

NRK-ekspert Fredrik Aukland tror Stavås Skistad kan være en medaljekandidat i VM.

– Hun har kvaliteter som gjør at hun kan ta medalje i VM, så lenge hun får internasjonal matching før den tid. Det er naturlig at hun går sprinten i fristil på Lillehammer. Verdenscup i Davos kan også være aktuelt, sa Aukland til NRK.

TV 2-ekspert Petter Skinstad kaller 19-åringen en joker med tanke på mesterskapet i Østerrike.

PS! Stavås Skistad røyk ut i prologen i Drammen-sprinten sist vinter. Under junior-VM ble det sprint-sølv.