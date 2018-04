TIL RIVALENE? Ole Morten Iversen nærmer seg slutten som trener for Sverige og Stina Nilsson. Neste stopp kan bli Norge. Her fra Tour de Ski i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Iversen åpner for å trene Johaug og damelandslaget

Publisert: 25.04.18 14:29

LANGRENN 2018-04-25

Ole Morten Iversen (58) er inne i sin siste uke som landslagstrener for Sveriges damelag. Han utelukker ikke å bli trener for Therese Johaug (29) og resten av det norske landslaget allerede neste sesong.

– Dukker det opp tilbud, er jeg villig til å vurdere det, røper Iversen til VG.

Og til NRK bekrefter Iversen at han har hatt uformelle samtaler med Vidar Løfshus om jobben.

Kontrakten hans med Sverige går ut 1. mai. I Norge er det fortsatt usikkert om Roar Hjelmeset fortsetter for kvinnene, mens Tor Arne-Hetland skal erstattes på allround-landslaget til herrene.

Hjelmeset sier til NTB onsdag at han ikke er helt avvisende til å fortsette ett år til, men at mye handler om det totale bildet og hvilken løsning Vidar Løfshus kommer opp med for laget.

Iversen var en av flere kandidater lansert av TV 2-ekspert Petter Skinstad. Både for herre- og damelaget. Men grunnet at hans sønn Emil Iversen er på allround-landslaget, er det uaktuelt å ta over herrelaget.

– Selv om det hadde vært veldig spennende, men det er utfordringer det er greit å styre unna. Som uttak til verdenscup og VM, sier Iversen.

Tror på Johaug

Han understreker at han foreløpig ikke har hørt noe fra langrennssjef Vidar Løfshus, Dermed planlegger han å returnere til trenerjobben på skigymnaset i Meråker.

– Jeg har sagt fra til skolen at jeg vil vurdere trenerjobber om de kommer, men det begynner å haste for å søke om permisjon, forteller trønderen.

58-åringen kaller trenerjobben i Sverige for «steikende artig». Iversen tror også det hadde vært moro å trene Johaug i hennes comeback-sesong .

– Jeg tipper hun er i bedre form enn noen gang , ut fra det jeg har lest. Jeg har stor tro på Therese og unner henne virkelig å komme tilbake. Utfordringen hennes blir bare ikke å bli for ivrig, sier Iversen og legger til:

– Når du tar over et lag må du også se helheten. Det norske damelaget er spennende med mange fine typer.

Kvinnelige kandidater

Vibeke Skofterud er et annet navn som ble lansert som landslagstrener for kvinnene.

– Hyggelig å få tillit av ekspert Skinstad, men har ikke hørt noe fra Skiforbundet så tar det med en klype salt foreløpig, skriver hun i en SMS.

Johanna Ojala, SVT-ekspert og tidligere trener for Thomas Alsgaards gamle privatlag Team LeasePlan, har erfaring med å trene både herrer og kvinner. Men grunnet småbarn er timingen dårlig for å bli landslagstrener i Norge.

– Akkurat nå med småbarn er ikke det aktuelt. Jeg vet hva jeg går inn med både innsats og energi. Da vil jeg gå fullt inn for det. Om et år når det minste barnet er i barnehage, da er jeg definitivt interessert i en trenerjobb, sier svenske Ojala.

Ingenting avgjort

Eirik Nyhr Nossum er assisterende landslagstrener på allround-landslaget til herrene og sier til NTB at han ønsker jobben. Løfshus kaller Nossum en «god kandidat», men legger til at ingenting er avgjort.

Storbritannia ledet av Hans Kristian Stadheim og Jostein Vinjerui har hatt fremgang med Andrew Musgrave i spissen, og ble derfor nevnt som mulige Hetland-etterfølgere. De har ikke hørt noe fra Løfshus, men kaller det en attraktiv jobb.

– Jeg vil anta at alle norske skitrenere kunne tenke seg å trene landslaget. Jeg er en av flere som tror det ville vært veldig interessant. Men det får jeg forholde meg til hvis det kommer en telefon. Inntil videre håper jeg at vi kan fortsette i Storbritannia, sier Stadheim.

– Det er alltid mye fram og tilbake i april. Foreløpig er det bare Storbritannia jeg har pratet med. Alle trenere har nok lyst til å trene Norge. Det er den verdensledende nasjonen. Jeg ønsker å trene utøvere på så høyt nivå som mulig, uttaler Vinjerui.

Martin Johnsrud Sundby røper til NRK at han ønsker seg Trond Nystad.

