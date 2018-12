GULLGUTT: Anders Aukland trekker frem gullet på femmila under Ski-VM i Falun i 2015 som en av Northugs største bragder. Foto: Bjørn S. Delebekk

Langrennsprofiler om Northug: – En stor epoke i langrenn over

LANGRENN 2018-12-11T21:42:08Z

Langrennslegenden Oddvar Brå mener Petter Northug har vært kjempestor og fantastisk. Tirsdag ble det annonsert at skistjernen skal fortelle om fremtiden onsdag, og TV 2 erfarer at skistjernen legger opp.

Publisert: 11.12.18 22:42 Oppdatert: 11.12.18 23:42

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, men skiforbundet sendte tirsdag kveld ut en pressemelding der de opplyser at Northug har kalt inn til pressekonferanse onsdag, der skiløperens fremtid skal være tema.

Der kommer Northug til å meddele at han legger opp som topputøver, meldte TV 2 først i etterkant .













1 av 5 JUBEL: 50 km herrer fri teknikk under ski-VM i Holmenkollen i 2011 og gull til Petter Northug. Her ser han på Maxim Vylegzhanin rett etter rykket sitt. Bjørn S. Delebekk

– Han har vært kjempestor. Helt fantastisk, sier Oddvar Brå som selv er kjent som en av tidenes norske skiløpere og var stor stjerne da han herjet på 70- og 80-tallet.

Brå mener Northug har betydd enormt mye for langrenn, nasjonalt som internasjonalt, og at han vil bli savnet – særlig i internasjonal sammenheng.

Han håper andre utøvere vil overta, men er klar på at det vil bli vanskelig.

– Det blir ikke lett å fylle skoene til Petter hverken som idrettsutøver eller personlighet, sier Brå som mener Northug aller mest vil bli et savn for internasjonalt langrenn.

Northug slo gjennom i 2006, da han ble vraket til OL etter NM-gull på Kongsberg. Deretter revansjerte han seg med sin første verdenscupseier senere på sesongen, mens han ennå var junior.

– Han har hatt en lang karriere. Men jeg tenker at dette har vært vanskelig på alle måter for Petter, men når først valget er tatt så kan det hende han er litt lettet også, sier Brå som bor i nabolaget til Northug i Trondheim.

– Utrolig trist

Tidligere landslagsløper Anders Aukland sier han er spent foran morgendagens kunngjøring.

– Hvis det stemmer det som står, så er det utrolig trist. Da er det utvilsomt en stor epoke i langrenn som er over. Han har betydd enormt mye for sporten, og er i mine øyne kanskje den største skiløperen noen gang, sier Aukland til VG.

Han sier han har forståelse for Northugs valg, om det viser seg at opplysningene stemmer.

– Han har hatt mye problemer med kroppen, og har ikke fått de resultatene han ønsket. Jeg har forståelse for at han synes det er tungt.

Mange store seire

Da Aukland var inne i sine siste år som eliteutøver, kom Northug som ung og fersk junior inn i gruppen. Aukland sier han la merke til trønderen allerede da, og at det er vanskelig å trekke frem ett enkelt øyeblikk han husker best skistjernens karriere.

– Han har så mange store seire at det er vanskelig å velge. Jeg husker han allerede fra han var junior som helt spesiell. Men jeg tror det siste han gjorde i Falun er det jeg er mest imponert over. Å komme tilbake etter den sprekken, og vinne både sprinten og femmila, må være det råeste, mener Aukland.

– En eventyrlig skiløper

Også Odd-Bjørn Hjelmeset , som var på landslaget sammen med Northug i mange år, strør om seg med gode ord, om det han beskriver som verdens snilleste gutt.

– Han er en eventyrlig skiløper som løftet skisporten til et helt nytt nivå. Han var en harding. Vi kan si mye rart, om at han ikke ville dra, men «dæven søkke» for en harding. Han gjorde det han ville hele tiden, og han gjorde det som var best for seg, og det førte til ekstreme ting både i resultater ... og andre ting, sier Hjelmeset, forhenværende landslagsløper, nåværende sportssjef i skiskytterforbundet, til VG.

Også Hjelmeseth sier han ble imponert fra første stund.

– Vi hadde det fantastisk fra første samling. Han fikk lov til å være med A-laget i 2005, og bet bra ifra seg allerede da, mimrer han.

– Hva mister Langrenns-Norge om han nå legger opp?

– Man mister jo en medieyndling, selv om det ikke er noen som har gått forbi pressesonen så mange ganger som Petter Northug . Samtidig er det ingen som har levert så mye til mediene som ham.

Til slutt, tenker Hjelmeset tilbake på den perioden han husker best fra Northugs karriere på toppnivå.

– Han hadde jo en X-faktor som er ekstrem, i alle mesterskap han var med. Spesielt i Holmenkollen, de tre gullene han fikk ... det er jo rått. Jeg får jo frysninger når jeg tenker på det fortsatt, sier Hjelmeseth.

Skihistoriker Thor Gotaas mener Petter Northug er typen som blir en legende for ettertiden.

– Han kom inn i sporten da langrenn var i forandring Han hadde karisma og en ny måte å gå på som alle la merke til, sier Gotaas.

Drar Dæhli-paralleller.

Åge Skinstad, som var landslagssjef og sportssjef i norsk langrenn fra 2006 til 2015, og nå er ekspertkommentator for NRK, sier Northug var en sentral figur alle årene under hans ledelse. Hvis det viser seg å stemme at Northug nå legger opp, mener Skinstad at Norge har mistet en «popstjerne» i langrennssporet.

– Han var en dominerende person. Ikke bare sportslig god, men den første som nærmest ble popstjerne i langrennssporten. Han var populær langt utover den vanlige langrennssupporteren. Petter har, med sin litt løsslupne og artige stil, klart å attrahere et bredere publikum på mange måter, sier Skinstad til VG.

Han synes det blir vanskelig å trekke frem ett spesielt øyeblikk, men sier alle femmil-løpene er lett å huske.

– Men du husker jo kanskje det siste best. Når han så muligheten var det utrolig hva han klarte å ta ut under femmila i Falun. Mange trodde at det var umulig for han å klare seieren, men han hadde fortsatt trua selv, sier Skinstad, og legger til:

– Den mobiliseringen som Petter gjorde der, i den sisterunden på femmila, er ganske enormt. Det tror jeg ikke jeg har sett siden Bjørn Dæhlie i Nagano i `98. Jeg så mange likhetstrekk mellom dem.