Falla suveren etter OL: – Jeg synes ikke jeg bommet med formen i OL

Publisert: 07.03.18 17:00 Oppdatert: 07.03.18 19:20

DRAMMEN (VG) Stina Nilsson (24) var fullstendig sjanseløs mot Maiken Caspersen Falla (27) i Drammen. I OL var det motsatt.

Falla gikk knallhardt ut i sprintfinalen, og la konkurrent Stina Nilsson (24) bak seg fra start.

Nilsson fikk kontakt med Falla i inngangen til oppløpet, men klarte i realiteten aldri å gjøre det skikkelig spennende. Falla var rett og slett suveren fra prologen til finalen i Drammen onsdag.

I OL tok hun sølv på sprinten og gikk sisteetappen med Marit Bjørgen inn til bronse på lagsprinten.

Falla vant sprinten i Lahti forrige helg, og fulgte opp med ny seier i Drammen.

– Jeg syns ikke jeg bommet med formtoppingen i OL. I OL følte jeg meg egentlig like bra som jeg gjør nå. Følelsesmessig traff jeg bra med formen, sier Falla til VG.

– Utladning

Nilsson måtte dermed ta til takke med annenplassen, foran Jessica Diggins på tredjeplass.

– Jeg vant ikke i OL, og man kan kanskje få en utladning med det og være fornøyd. Og det forstår jeg veldig godt. For Stina var ekstremt sterk i OL. Hun fikk med seg mange medaljer, så det er ikke så rart om man blir litt utladet av det, og kan syns det er vanskelig å kjempe, sier Falla til VG.

Med onsdagens seier er kampen om sprintkulen i praksis avgjort. Falla leder nå med 48 poeng på Nilsson.

Under sprinten i Falun neste fredag, som er sesongens siste, får vinneren 50 poeng.

Falla har tre seirer på åtte sprintrenn i verdenscupen denne sesongen. Hun har vært på pallen syv ganger.

Best fra start til slutt

Dagen startet strålende Falla, som vant sprint-prologen i Drammen overlegent . Nilsson kvalifiserte seg 5,65 bak tiden til Falla. Dermed var det klart for en ny sprint-duell mellom de to, som har vært i en klasse for seg i sprintcupen denne sesongen.

Falla og Nilsson møttes allerede i semifinalen. Da havnet Nilsson helt nede i femteposisjon før oppløpet, men tok seg til slutt opp til en annenplass. Falla hadde på sin side full kontroll på heatet, og slapp å bruke mye krefter i spurten.

Tidlig Weng-exit

Heidi Weng tok seg så vidt videre fra prologen, da hun havnet på siste kvalifiseringsplass. Det stoppet allerede i kvartfinalen for verdenscuplederen, som røk ut etter å ha havnet på en svak femteplass.

Weng nektet å snakke pressen etter den tidlige exiten.