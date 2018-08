SMELL I LEGGEN: Niklas Dyrhaug har blitt tvunget til alternativ trening etter en smell i leggen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Skadeforfulgte Niklas Dyrhaug sliter igjen: – Det er tøft mentalt

Publisert: 05.08.18 15:44

Niklas Dyrhaug (31) får ikke fred fra skadeproblemene. Men hverken han eller trener Eirik Myhr Nossum ønsker å svartmale situasjonen for den skadeforfulgte langrennsstjernen.

– Jeg har litt trøbbel med en legg, som kom underveis på en løpetur. Kall det gjerne en strekkskade. Jeg har hatt den i to uker og må ta det litt med ro fremover, sier Niklas Dyrhaug til VG.

Det som egentlig skulle bli en samtale om motbakkeløpet han arrangerer, Storsylen Opp, ble fort en samtale om den n-te skaden langrennsløperen har pådratt seg de siste årene. Denne gangen er det imidlertid ikke like alvorlig som før.

– Jeg må trene litt alternativt nå, men jeg håper det går fort over. Det er ikke noen big deal, sier Dyrhaug leggproblemene.

Tøft mentalt

Mer aktuell blir den av hans mange smeller de siste sesongene. I fjor var han i storform inn mot høsten, men fikk en prolaps som ødela mye av sesongen – en sesong han beskrev som den verste i karrieren. Og da han skulle delta i Oslo Skishow i vår, falt han og fikk en stygg skuldersmell:

Dyrhaug er ærlig på at alle tilbakeslagene er tøffe mentalt.

– Når man får gjentatte skader, så er det jo tøft mentalt. Det er tungt å alltid måtte trene alternativt og rehabilitere for å komme seg tilbake. Da mister man kontinuiteten og må starte litt på nytt, sier han, men legger til at sesongstarten ikke er i fare.

Han forteller at han må jobbe med å snu situasjonen til det positive og heller fokusere på andre ting han kan bli god på. Hvorfor akkurat han er så skadeutsatt, har han vanskelig å svare på.

– Jeg synes jo selv jeg har vært utrolig uheldig og ikke kunne gjort så mye annerledes. Hvis man blir skadet ett sted, drar det gjerne med følgefeil når man kompenserer ved å trene noe annet, sier han.

Hans eneste fokus nå er å få kontinuitet i treningen inn mot sesongstart. Han hadde egentlig lyst til å delta i lørdagens motbakkeløp, men måtte stå over – i samme løp som Johannes Høsflot Klæbo kom på syvendeplass 3,01 minutter bak vinner Andreas Dahlø Wærnes.

Ikke svartmale

Dyrhaugs nye trener på allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, er opptatt av å ikke svartmale situasjonen, men mener det likevel er en situasjon de helst skulle vært foruten.

– Vi regner med at han må trene alternativt i to uker til, altså fire uker totalt. Han får syklet og får utholdenhetstrening, får treningen som gjør at pumpen slår litt, hjertet spør ikke om du løper eller sykler. Det han går glipp av, er det mer spesifikke, sier Nossum.

Den nye allround-treneren sier at Dyrhaug har fått «en skikkelig kavring», men at situasjonen ville vært mye verre om han ikke kunne røre på seg i det hele tatt.

– Nå får Niklas ta tiden til hjelp, det dummeste vi gjør er å «rushe» (forhaste) sånne skader og ikke ta hensyn til dem, da kan det fort bli en skade han ikke blir kvitt, forklarer Nossum.