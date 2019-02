Iversen mener Tønseth-slaget mot Haga var fortjent: - Vet hvordan Haga er i felt

MERÅKER (VG) Didrik Tønseth varslet beklagelse til Magne Haga etter stav-slaget. Men NM-kongen Emil Iversen mener Haga fikk som fortjent etter at VG viste ham hendelsen.

For det kokte under herrenes fellesstart som var uttaksrenn til VM og spesielt dramtisk ble det da Didrik Tønseth rappet til Magne Haga med staven etter at hans egen stav hadde brukket under Hagas ski .

– Jeg vet hvordan Magne Haga er i felt, så jeg syns det er fortjent, sier Emil Iversen til VG etter å ha blitt vist hendelsen der Tønseth rapper til Haga etter at staven hans knakk under skien til Haga. Det sistnevnte reagerer Iversen på:

– Jeg tror det var et unødvendig stavbrekk, sier Iversen som deretter forsøkte å unnskylde seg med at han ikke så det ordentlig og deretter ble vist klippet igjen.

– Tønseth sier at han går for VM-plass og det gjør ikke Haga. Er det noe argument?

– Det vil jeg si. Det er klart man skal kjenne sin plass i løypa. Det er det jeg mener med NM at det er noen som er litt hissig på grøten tidlig og tror at løpet er avgjort etter tre kilometer. Men slik er det. Det er artig at folk prøver seg og vi må vel bare finne oss i det, sier Iversen.

Sundby og Røthe så også ivrig på videoklippet av hendelsen underveis i rennet der Didrik Tønseth rappet til Magne Haga med staven. Det medførte at staven til Haga også gikk i to, noe Haga sa helt klart ødela løpet hans . Deretter ble Tønseth disket.

– Det koker uti der og det står ekstremt mye på spill. Det vet Didrik også, så at det kommer en reaksjon når staven hans knekker, helt uten at det er nødvendig at den skal knekke... Da skønner jeg at det koker litt der. Men man skal klare å unngå slikt. Det tror jeg han også klarer å se i ettertid, sier Sjur Røthe, som også mener at Haga ikke skal opptre i felt som han gjorde.

Haga var selv klar på at han ikke kunne gå utenfor løypa og at det skulle være plass til to der hendelsen skjedde.

– Staven hans brekker i skien min, men jeg kan ikke gå utenfor løypa heller. Han overreager litt der og da, sier Haga som mener at NM er like viktig for alle om man går for VM-plass eller ikke.

Han var skuffet etter at løpet endte med 24. plass. Haga måtte lenge gå uten ny stav.

Røthe mener de to helt sikkert kommer til å møtes i etterkant av hendelsen og skvære opp.

På vei bort fra stadion sier Tønseth til VG at han ville beklage til Haga personlig.

– Det er ikke bra. Det er unødvendig av han og veldig unødvendig av meg, sier Tønseth til VG.

– Skal du si unnskyld til Haga?

– Ja, det skal jeg gjøre, sier Tønseth.

Men også Sundby konkluderer med at han har opplevd Haga som delvis urolig i feltet.

– Jeg var en halv meter ved siden av og det er Haga som helt umotivert brekker staven til Didrik. Det er utrolig kjipt for Didrik. Det er et øyeblikks frustrasjon og det må man kunne unnskylde, så lenge Didrik også unnskylder det i ettertid. Så er det kjipt at det skjer gang etter gang hver gang vi går fellesstart, sier Sundby.

Sundby forteller at det sto veldig mye på spill ute i løypene i dag.

– Hvis VM-plassen til Didrik potensielt ryker der, så kan man sette seg litt inn i frustrasjonen hans, sier Sundby.

Han spøkte med at om Tønseth mistet tremilsplassen, så kvalifiserte han seg muligens til andre idretter med stavslaget mot Haga.

– Jeg følger MMA ganske tett og tenker at han kanskje kan få en karriere der, spøker Sundby.