Norges Skiforbund har sine kontorer på Ullevaal stadion. Her har de måttet jobbe for å rette opp i stort økonomisk underskudd det siste året. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Skulle rydde opp i økonomirotet: Røde tall for Skiforbundet igjen

LANGRENN 2018-10-04T16:41:30Z

Etter helsprekk i fjor sa Norges Skiforbund at de skulle stramme inn pengebruken. Nå viser forbundets foreløpige regnskapsrapport nok et millionunderskudd.

Nils Mangelrød

Anders K. Cristiansen

Publisert: 04.10.18 18:41

Avtroppende generalsekretær i Skiforbundet, Stein Opsal sa til VG etter dundrende underskudd i fjor at det «bare er å stoppe å bruke mer penger enn det man har».

Men på skistyremøtet 28. august i år ble det lagt frem en regnskapsrapport for årets første syv måneder. Den viste at totalresultatet for Norges Skiforbund var på minus 4,8 millioner kroner, et avvik fra budsjettet på 5,9 millioner kroner.

Årets millionunderskudd så langt kommer på toppen av tidligere røde tall for Skiforbundet:

* Totalt underskudd på 14,6 millioner kroner i fjor.

* Gjeld i kombinert og alpint, som er opplyst å være 14–15 millioner kroner.

* Fem av de ti siste årene har endt med et betydelig underskudd. Samlet sett beløper dette seg til svimlende 94,64 millioner kroner.

VG stilte flere konkrete spørsmål til Norges Skiforbund om årets underskudd som blant annet omhandlet hvem som har brukt for mye penger, størrelsen på dette og hvilke grep som må gjennomføres i høst.

Skiforbundet har valgt å svare med et samlet svar på mail på disse spørsmålene. Der uttrykkes det blant annet at den totale økonomiske situasjonen er god.

– Det er riktig som VG har lest i vår styreprotokoll at det per august er et negativt avvik fra budsjett. Avviket skyldes blant annet at det i august er kostnadsført utgifter til våre arrangement hvor inntekten blir regnskapsført først senere i år, skriver Ingvild Bretten Berg, konstituert generalsekretær i Skiforbundet i mailen til VG.

Hun påpeker at den foregående generalsekretæren iverksatte en rekke tiltak for å rette opp i den økonomiske situasjonen som oppsto i 2017. Dette jobber de fortsatt med å gjennomføre. Blant annet er Håkon Wibstad ny økonomisjef i administrasjonen.

Dette var spørsmålene VG stilte Skiforbundet: *Hva er årsakene til minustallene? * Etter stort minus i fjor hvordan ser du på at minustallene har fortsatt så langt i år? * Grenene skulle legge frem sine statusrapporter. Hvem har hatt overforbruk og størrelse på det? * Det ble bedt om en prognose for 2018. Hvordan ser den ut og hvilke grep må man gjennomføre i høst? * Hvordan vil du karakterisere den økonomiske situasjonen?

Overforbruk i alpint

Skiforbundet hadde en omsetning på 311 millioner kroner i fjor. Berg understreker at økonomien i Skiforbundet handler om å skape mest mulig aktivitet med de inntektene de har og balansere mellom dette og ikke bruke mer penger enn det de kan.

– Vi har justert vår aktivitet både i grener og i fellesadministrasjonen for å nå vårt budsjettmål i år. Den økonomiske situasjonen i Skiforbundet er totalt sett god, vi har et solid økonomisk fundament gjennom våre inntekter og vår egenkapital. Dette må imidlertid ikke bli en sovepute, og vi har fullt fokus på å justere aktiviteten i hele organisasjonen for resten av året for å unngå nye underskudd, skriver Berg.

Det er spesielt enkelte deler av Skiforbundet som har vært en gjenganger blant bidragsyterne til underskuddene. For alpint har en lang historie med underskudd.

Etter hva VG erfarer skal det totale overforbruket til alpint ligge på rundt 20 millioner kroner i løpet av de siste syv-åtte årene og leder av alpinkomiteen Ola Evjen har opplyst til VG at grenen skylder Skiforbundet 9,6 millioner kroner .

Under et styremøte i alpinkomiteen i august kom det igjen frem avvik:

9. mai i år fortalte Evjen VG at de hadde et «mål og et ønske om å holde budsjettet» dette året.

Evjen svarer nå slik på mail da VG spør om tallene for alpint for de første syv månedene, en forklaring på dette og avvik:

-Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer nå. Vi jobber målrettet for å nå våre budsjettmål.

– Hvordan er situasjonen nå i forhold til fjoråret? Må dere kutte kostnader fremover?

- Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer. Vi jobber målrettet for å nå våre budsjettmål.

– Har det vært overforbruk også i OL-sesongen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer. Vi jobber målrettet for å nå våre budsjettmål.

– Er det gjennomført sparetiltak i alpint, eventuelt hvilke og i hvor stor skala?

– Vi har fortløpende oppfølging med månedlige rapporter, og fokus på kostnadskontroll. Blant noen av tiltakene er styrking av administrasjonen med ansettelsen av en medarbeider som skal følge opp økonomien i alpint. Med bakgrunn i det totale underskuddet i NSF i 2017, er det et stort fokus på kostnadskontroll i hele organisasjonen, skriver Evjen i mailen.

Hans forgjenger, Trond Olsen, slo full alarm om den skakkjørte alpinøkonomien i et internt brev i fjor vinter.

Samtidig skylder også kombinert sitt eget forbund mellom fire og fem millioner kroner . Det inkluderte rundt halvannen million kroner i minus i fjor.

Åpen om situasjonen

Sportssjef i kombinert, Ivar Stuan, forteller at de fikk klare signaler fra skistyret, administrasjonen og grenkomiteen og måtte sette foten ned i våres.

– Det var smertefullt for noen. Men vi håper det ikke går utover sportslig satsing.

Grepene var at samlinger ble flyttet innenlands og at han selv og andre gikk ned i stilling, samt at folk som sluttet ikke ble erstattet.

– Vi har mye mer kontroll og styrer mot pluss-minus null og har bra oversikt. Vi satte i gang sparetiltak i mai måned. Vi reduserte samlingsbudsjett og stillinger og har en mye bedre situasjon nå, sier Stuan.

Kombinert har nå rundt 13 millioner i årlige inntekter og ser for seg å øke dette til 15 millioner neste år. Det er nesten en dobling av inntektene i løpet av noen år.