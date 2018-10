ANSPENT: Landslagssjef Vidar Løfshus sier han og Northug prater når de møtes, men at de til vanlig har lite kontakt. Her da Northugs gjeninntreden på landslaget ble offentliggjort. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Droppet langrennsbråk i selvbiografien: – Konfliktene har vært sentrale i karrieren

Landslagssjef Vidar Løfshus sier han og Petter Northug (32) ikke blir enige om fjorårets uttaksbråk. Men de åpne konfliktene med Skiforbundet de siste årene blir ikke omtalt i skistjernens nye selvbiografi.

Løfshus har hatt tøffe konflikter gående med Northug de siste årene på grunn av vraking til verdenscuprenn, noe som fikk Northug til å hisse seg opp og lange ut mot ledelsen. Men dette og flere andre konflikter med Skiforbundet der skiløperen har kommet med tøff kritikk, er derimot ikke nevnt i Northugs nye selvbiografi.

Men Torgeir Bjørn, tidligere landslagstrener i skiskyting og NRKs langrennsekspert påpeker at konflikter har stått sentralt for Northug.

– Konfliktene har vært sentrale i karrieren hans og har hatt stor betydning. Han har brukt konfliktene som motivasjon rett og slett, for å gjøre et godt treningsarbeid og prestere i konkurranser. Han har tilsynelatende tålt en del støy og bråk rundt egen person, sier Bjørn.

VG pratet med landslagssjef Løfshus før innholdet i selvbiografien til Northug ble kjent mandag kveld. Han forteller at det aldri blir enighet om fjorårets konflikt. I vår pratet han ut med Northug om vrakingene som skapte bråket sist vinter.

– Vi er enige om å være uenige, sier Løfshus til VG.

Dårlig stemning

Bråket føyde seg inn i rekken av støy mellom partene. Blant annet ga Northug Løfshus hard kritikk da han etter Lahti-VM mente landslagssjefen hadde «tråkket opp sin egen grav denne sesongen» og så for seg at Løfshus fort kom til å forsvinne fra stillingen. Landslagssjefen fortalte selv VG under VM i Falun i 2015 at Northug hadde kritisert ham for lederstilen.

Sist vinter ble det hett klima igjen mellom Northug og Skiforbundet blant annet etter et innlegg på Instagram, der Løfshus og daværende landslagstrener Tor Arne Hetland var avbildet med snakkebobler der det ble ironisert over vrakingen til verdenscupåpningen .

Birger Løfaldli, kommentator i Adresseavisen, har fulgt Northug tett gjennom en årrekke. Han mener boken er et typisk eksempel på en autorisert biografi der hovedpersonen styrer hvilken historie som skal ut.

– Den forrige boken om Northug skapte bråk, men jeg tror ikke det blir mye støy etter denne boken. Konflikten med landslagstrener Krister Sørgård da han ble vraket til OL i 2006 er noe som tydelig har gått hardt inn på ham og noe han har brukt som motivasjon. Andre ting har han nok lagt bak seg i større grad, sier Løfaldli.

Motgangen de siste årene er fordelt på et par sider i boken.

«Etter Falun hadde ingenting fungert. Jeg hadde vært overtrent. Jeg hadde vært syk. Og i 2018 ble jeg ikke engang tatt ut i OL-troppen. Og kanskje var det på tide å avslutte det», forteller Northug i selvbiografien.

Peker på barregninger

Petter Northug kommer derimot med et tydelig stikk til tidligere generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund i selvbiografien i en eldre konflikt. Om Andersen, som var en kritiker av hans Red Bull-avtale tilbake i 2010, peker Northug i boken på barregninger som kom frem blant idrettstoppene i fjor.

«I 2017 kom det fram at Inge Andersen og resten av toppene i Idrettsforbundet hadde arrangert fester for flere titalls tusen kroner på fellesskapets regning. Da Idrettsforbundet offentliggjorde regnskapet sitt, viste det seg at Inge Andersen hadde trukket firmakortet både her og der i de sene nattetimer. Han hadde blant annet kjøpt vodka med blandevann for flere tusen kroner klokken 01.41 en fuktig kveld i Bergen. Blandevannet var spesifisert på regningen. Red Bull»

Inge Andersen ville ikke kommentere utdraget til TV 2 .

Selv har landslagssjef Løfshus opplevd hvordan det kan være når man er i konflikt med Northug.

– Da det var mest uenighet om uttak er det klart det ble anspent. Bortsett fra det så har vi pratet sammen når vi har møttes. De gangene vi har bestemt oss for å ta en prat, så har vi pratet sammen som voksne folk. Men det er klart det røynet på da det var uenighet om uttaket, sier Løfshus.

– Har Northug vært vanskelig å styre?

– Nei, ikke nå etter kommet inn på laget. Det dreier seg mer om humørsvingninger i forhold til om det går bra eller dårlig med treningen, sier Løfshus.