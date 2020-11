Kommentar

Skummel flukt fra skisporten

Av Leif Welhaven

Norges Skiforbunds tall over aktive medlemmer stuper år for år, viser en ny rapport. Bildet er fra femmila i Kollen i 2019. Foto: Mattis Sandblad

Det tiltagende stupet i antall aktive medlemmer bør virkelig bekymre Norges Skiforbund. Det store problemet er at det lekker fra flere kanter samtidig.

Det blir stadig mindre utbredt å velge skivarianter som idrettsgren.

År for år blir tallene verre. Dersom trenden fortsetter er det relevant å spørre om hva som er igjen av Ski-Norge noen tiår frem i tid.

Den årlige nøkkeltallsrapporten for norsk idrett, som Norges idrettsforbund offentliggjorde for noen uker siden, gir nemlig grunn til å virkelig ringe med den store alarmklokken.

Hva har egentlig skjedd?

Mens en rekke andre særforbund (ikke minst håndball) kan glede seg over en hyggelig tilstrømning, er det åpenbart noe alvorlig galt med utviklingen i skifolkets appell. Og det har vært slik over tid.

Det har vært en markant reduksjon i antall aktive hvert eneste år siden 2013. I et perspektiv på seks år har antallet aktive droppet med 23 prosent til og med fjoråret. Nesten 180.000 er blitt til godt under 140.000, og ski er passert av håndball på listen over landets største idrettsarenaer.

Enda verre tallmessig og muligens vel så bekymringsfullt, er hvordan skisporten sakter akterut i kampen om de yngstes tid, oppmerksomhet og interessefelt. En reduksjon på 25 prosen t aktive siden 2013 er dramatisk, og tallet har nå bikket under 50.000 i aldersgruppen, ifølge nøkkeltallsrapporten.

Det er sikkert mulig å snakke om naturlige svingninger, at aktiviteten kan ha ligget uvanlig høyt etter en VM-effekt i 2011 eller å trekke frem andre enkeltårsaker.

Likevel er en så klar trend over så mange år ikke mulig å bortforklare for skifolket på makroplan. Ski er rett og slett ikke så «poppis» lenger. Nå er spørsmålet om effekten av corona vil gjøre vondt enda verre. Hovedlandsrennet og norgescup for junior er avlyst, og det er ikke utenkelig at frafallet skyter ytterligere fart.

Men den hittil dokumenterte trenden over år handler altså om forhold før viruskrisen traff oss.

Og hva har så langt vært grunnene til så mange som er «født med ski på beina» velger å ta dem av seg så fort de har valgmulighet?

Det svaret er trolig sammensatt, og viser hvor vanskelig det er å finne en quick-fix for å snu skuta. I grove trekk er det nok minst tre hovedproblemer:

SJANSELØSE UTEN SNØ

I det store bildet er selvsagt snø nøkkelen for interessen for skisport, og ikke minst for rekrutteringen er det kritisk dersom den ene snøfattige vinteren avløser den andre. Her vil vi naturligvis ha geografiske variasjoner en masse, men hva gjelder tallene for landet totalt sett er grønne vintermåneder for mange steder ren kryptonitt. Snømangel er nemlig noe vi slett ikke skal kimse av, og om vi rammes langt nord er konsekvensene for utbredelsen skremmende på sikt.

2) HØY PRIS Å BETALE

Skiforbundet er svært bevisste problemstillingen rundt at det kan virke ekskluderende at det fort blir dyrt å satse, ikke minst på utstyrssiden. Det er så sent som i år sendt ut en større undersøkelse om temaet, og flere prisverdige tiltak er iverksatt over år. Men i langrenn, og ikke minst i alpint, virker likevel Ski-Norge å være langt unna å finne det store, altoverskyggende grepet som effektivt fjerner økonomi som barriere for skiaktivitet hos mindre bemidlede deler av befolkningen.

3) HVOR KULT OPPLEVES SKI I DAG?

Det kanskje minst målbare, men som det likevel er grunn til å stille spørsmål ved, er hvordan skisport oppfattes blant unge på jakt etter idoler og trendsettere. Det er en stund siden Northug var popstjerne på ski, og konkurrentene om hva som ofres tid og oppmerksomhet blir stadig tøffere. Både Klæbo og Johaug er åpenbart populære, men evner de å fenge og fange bredt nok? Her er det umulig å si noe kategorisk om årsakssammenhenger, men tallene viser at noe svikter i jakten på de minste. Og her er det interessant at gullbonanzaen i OL i Pyeongchang ikke har ført til noen boom i antall aktive skiløpere.

Sammenholdt med mange konkurrerende nasjoner er skiinteressen vår selvsagt fortsatt enorm, men det er slutt på den tiden statusen bare kan tas for gitt. Og med et så kraftig fall på seks år, trenger du ikke doktorgrad i matematikk for å innse at det haster...

Publisert: 07.11.20 kl. 08:29