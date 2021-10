TRØBLETE: Aleksandr Bolsjunov i Lahti januar 2021.

Aleksandr Bolsjunov operert igjen

Ski-kjempen Aleksandr Bolsjunov (24) har vært under kniven for andre gang på snaut én måned. Han måtte dra hjem fra treningsleiren i Ramsau for å få utført inngrepet.

Ifølge TV-kanalen Matj-TV ble han fredag operert i overkjeven.

Grunnen skal være en cyste som gikk inn i beinet og derfor krevde kirurgi. Cysten oppsto etter en mislykket fylling av en tann.

Bolsjunov befinner seg for øyeblikket i Moskva. Trener Jurij Borodavko sier til TV-kanalen at det vil ta 10–12 dager før skistjernen er i full gang igjen, men at stingene vil bli fjernet i løpet av to-tre dager og at han da så smått kan begynne treningen.

Det er under en måned siden samme Borodavko opplyste til nyhetsbyrået Tass at Bolsjunov hadde blitt operert etter å ha fått en betennelse i tannkjøttet.

Legen til det russiske langrennslandslaget, Roman Erlikhman, bekrefter fredagens operasjon overfor Tass og at det er det samme problemet som Bolsjunov ble operert for cirka 20. september.

– Bolsjunov måtte dra fra treningsleiren noen dager tidligere enn planlagt, og han ble operert i tannkjøttet på samme sted for en måned siden.

– Dette betyr visse begrensninger i treningen de neste to eller tre ukene.

Ifølge Matj-TVs Sergej Lisin falt Bolsjunov av sykkelen i vår, og den samme journalisten hevder også at Bolsjunov har fått trøbbel med akillesen som følge av hard trening. Dette er ikke bekreftet av Borodavko eller Bolsjunov eller andre nær den russiske skistjernen.

– Hele sommertreningen har utviklet seg, mildt sagt, ikke så bra. Og vi snakker om OL-sesongen, skriver Lisin i en kommentar på Matj-TV.

Tidligere denne uken kom det fram at den russiske bjørnen ikke tar på seg skiene for å gå på snø før i begynnelsen av november i Finland, ifølge samme Borodavko. Skipresident Jelena Välbe sier til Tass at han har hennes velsignelse til et sånt opplegg. Landslagslegen sier til Tass at Bolsjunov nå må vurdere om han skal være med på samlingen i Finland.

Treningsgruppen til løpere som Bolsjunov, Natalja Neprjajeva og Denis Spitsov har befunnet seg på treningsleir i østerrikske Ramsau, nær Dachstein-breen, den siste tiden.

– Fredagens operasjon får ingen betydning for verdenscupen, sier landslagslege Erlikhman bestemt.

Bolsjunovs problemer inn i OL-sesongen begynte allerede i mai, da laget hans var på treningsleir på Krim.

– Han hadde en mindre skade på treningsleiren. Derfor kunne han ikke fullføre det treningsarbeidet som vi hadde planlagt, sa Borodavko til russiske medier den gang.

Deretter dro de til Estland for å trene. Heller ikke der gikk det etter planen.

– Aleksandr har fortsatt noe som gjør at han ikke kan trene 100 prosent, sa skipresident Jelena Välbe ifølge sports.ru den gang.

– Han får behandling. Det er ikke noe alvorlig. Jeg tror han kan trene for fullt etter dette, fortsatte hun.

Det var i juni. I begynnelsen av juli sa Bolsjunov selv til Tass:

– Det har vært noen helseproblemer til nå, men de kan løses. Og jeg håper at om noen dager, i løpet av ei uke, vil jeg begynne å trene for fullt og vil kunne forberede meg målrettet.