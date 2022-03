RUSSISK DUO: Jelena Välbe er skipresident for Russland. Her sammen med nasjonens store skistjerne Aleksandr Bolsjunov under VM i 2019.

Välbe bekymret for utestengelse: − Et tapt år vil være ti skritt tilbake

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe frykter at utestengelse fra Planica-VM og verdenscupen neste vinter vil få konsekvenser for hennes utøvere.

– Vi tenker ikke på dette akkurat nå, men jeg kan si at hvis vi får en sesong uten FIS-konkurranser, vil vi befinne oss på kanten av stupet. Et tapt år for oss, vil være ti skritt tilbake. Uansett hvor gode konkurrentene til Aleksandr Bolsjunov og Natalja Neprjajeva er nasjonalt, blir de ikke like sterke som på verdensscenen, sier Välbe i et intervju med avisen Tele-sport.

Som følge av Russlands krig mot Ukraina er russiske og hviterussiske utøvere utestengt fra nærmest all internasjonal idrett. Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte, etter mye press fra flere norske profiler blant annet, at russerne ikke fikk gå de siste rennene i verdenscupen denne vinteren.

Välbe sier de russiske langrennsløperne må være forberedt på flere scenarioer for fremtiden.

– Vi må uansett være klare for både plan A og plan B, både for at vi skal få delta i internasjonale konkurranser og for at vi må være i Russland ett år. Alt skal behandles med forståelse, ikke panikk, sier Välbe.

KRAFTIGE REAKSJONER: En rekke i skisporten likte dårlig at Aleksandr Bolsjunov var på scenen på Luzhniki stadion i Moskva sammen med rytmisk gymnast Dina Averina og svømmer Jevgenij Rylov.

Hun ser for seg at det kan bli mange renn i Russland neste vinter. Denne uken er det russisk mesterskap hvor hviterussiske utøvere deltar. Välbe vil legge til rette for at også kasakhstanske og kinesiske utøvere kan konkurrere i Russland.

– Dørene våre er åpne for alle, sier Välbe.

Flere i skieliten har reagert på signaler Bolsjunov, kaptein i Putins egne hær, har sendt i sosiale medier og at han var til stede under den store feiringen av Krim-annekteringen sist uke. Sponsorer og utstyrsleverandører har avsluttet samarbeidet med russerne.

FIS’ rennsjef i langrenn, Pierre Mignerey, tar forbehold om at russerne ikke har total frihet og mener man skal være forsiktig med å reagere for raskt.

– Jeg håper at verdenscupen i langrenn skal være et sted vi samler mennesker, ikke splitter dem, sier Mignerey.

Välbe er selv Putin-tilhenger og har tidligere møtt opp med Putin-trøye i VG-intervju.

ÅPEN: Jelena Välbe møtte opp til med Putin-tskjorte til VG-intervju under VM i 2017.

I fjor stilte Välbe og flere tidligere sportsprofiler til parlamentsvalget som kandidat for Forente Russland, som er Vladimir Putins støtteparti. Men hun sa fra seg mandatet raskt.

Jelena Välbe er tre ganger olympisk mester og 14 ganger verdensmester. Hun ble VM-dronning i Trondheim i 1997, da hun tok gull på samtlige fem distanser som fantes den gang.

Under OL boikottet Välbe norsk presse etter en kommentator i NRK.