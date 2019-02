GIKK FORT: Det svenske stjerneskuddet Ebba Andersson forlot mandagens møte med mediene etter kort tid. Her går 21-åringen sammen med Ida Ingemarsdotter. Foto: Joachim Baardsen/VG

Svensk stjerne overrasket på pressekonferanse: – Vi har aldri opplevd det før

SEEFELD (VG) Mandag møtte jentene som skal gå 10-kilometeren for Sverige mediene her i Østerrike, men den 21 år gamle profilen Ebba Andersson ville ikke prate.

– Det som har vært et problem, er stemmen. Jeg har vært veldig hes. Jeg har unngått å snakke i det siste. Det er også grunnen til at jeg ikke vil gjøre intervjuer her i dag, sier Andersson før hun forlater presselokalet på Sveriges utøverhotell her i Seefeld.

21-åringen sto over duatlonen som Therese Johaug vant på lørdag. Foran 10-kilometeren er hun i utgangspunktet ventet å være en av dalsbygdingens største utfordrere, men nå hersker det tvil om formen hennes.

– Man kan være hes uten at kroppen er for mye påvirket, men dette virker ikke helt bra. Hun er ikke 100 prosent, er reaksjonen til Aftonbladets Petra Thorén overfor VG.

SKEPTISK: Aftonbladets Petra Thorén tror ingen svenske jenter kan utfordre Therese Johaug om gullet. Foto: Joachim Baardsen/VG

Idet Andersson reiste seg og gikk fra podiet, ble den svenske kommentatoren i Expressen, Tomas Pettersson, forundret.

– Vi får ikke spørre Ebba om noe? utbrøt han.

– Nei, var det kontante svaret fra pressesjef Katarina Medveczky.

Igjen satt Frida Karlsson, Ida Ingemarsdotter og Charlotte Kalla. Trioen kompletterer det svenske laget til tirsdagens 10 kilometer.

– Jeg har ikke pratet med Ebba her nede i det siste. Vi har kommunisert med tekstmeldinger og tegnspråk, forteller Kalla til VG og andre medier i kjølvannet av den spesielle fellesseansen.

Grunnen er altså Anderssons halsplager.

– Det er veldig spesielt at hun er her på en pressekonferanse, men ikke får prate. Vi har aldri opplevd det før, sier Expressens Ludvig Holmberg til VG.

FORUNDRET: Expressens Ludvig Holmberg skjønte ikke mye av at Andersson ikke kunne prate på mandagens pressekonferanse. Foto: Joachim Baardsen/VG

Johaug i egen klasse

Holmberg og Thorén avskriver samtidig de svenskene jentenes gullsjanser. Langrennsreporterne mener det bare er én kandidat til den medaljen – og det er Johaug.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne sagt at Ebba Andersson hadde en mulighet, men hun har ingen sjanser. Følelsen akkurat nå er at Therese er i en helt egen klasse. Alle andre er bare tilskuere. Vi får slåss om sølv og bronse, sier Holmberg.

Det synet deler Thorén.

– Ingen har mulighet til å ta Therese. Det er sjanser for sølv eller bronse. Ebba var den som skulle hatt muligheten, men Therese er overlegen, sier Thorén.

Usikker Kalla

Johaug har vunnet samtlige distanserenn hun har stilt til start i denne sesongen. Det inkluderer VM-duatlonen hvor seiersmarginen til sølvvinner Ingvild Flugstad Østberg var på nesten ett minutt.

Kalla var på sin side hele 73 sekunder senere i mål enn 30-åringen fra Dalsbygda da hun klokket inn til sjette beste tid.

– Duatlonen var et steg i riktig retning for meg, men jeg er fortsatt litt usikker på formen. Jeg vet ikke hvordan den er, forteller Kalla til VG.

USIKKER: Charlotte Kalla vet ikke hvordan kroppen vil fungere under tirsdagens 10 kilometer lange konkurranse her i Østerrike. Foto: Joachim Baardsen/VG

Hun beundrer Johaug for måten hun har kommet tilbake til langrennssporten på.

– Therese holder et utrolig høyt nivå. Det er veldig imponerende å se, sier 31-åringen fra Tärendö.

Hun har et håp om medalje onsdag ettermiddag. Det samme ønsker nok 19 år gamle Karlsson, men hun vil ikke ha det som et uttalt mål.

– Målet er ikke pallen, men å gjøre det så bra som mulig. Det er en distanse jeg liker. Og jeg tar med meg selvtillit fra sist løp, sier Karlsson, som ble nummer fem i VM-åpningen.

NØKTERN: Supertalentet Frida Karlsson forteller at hun kun fokuserer på prestasjon – og har ikke noen uttalt medaljeambisjon. Foto: Joachim Baardsen/VG