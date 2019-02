NEDTUR: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen fikk det tungt på tremilen. Nå vurderer begge å si fra seg plass på 15-kilometerslaget. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Etter tremilsfiasko for Klæbo og Iversen: Vurderer å droppe VM-øvelse

SEEFELD (VG) Det tunge føret i VM-byen gjør at Johannes Høsflot Klæbo ikke lenger er sikker på om han vil gå 15-kilometeren i VM. Etter tremilsnedturen er Emil Iversen er klar for å gi bort plassen hvis ikke været endrer seg.

Og NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det er opplagt at nettopp de to utøverne bør vurdere den 15-kilometeren nøye etter deres tunge renn på 30 kilometeren.

På det tunge føret på tremilen havnet de langt bak og roet kraftig ned på tempoet mot slutten, noen timer før lagsprintuttaket blir klart.

– Jeg tror i alle fall Emil og Klæbo må ta en vurdering etter lagsprinten på hvor de står. Det koster mye å gå i disse VM-løypene. Det har hvertfall Klæbo sagt og da tror jeg er riktig, sier Aukland som mener det var riktig av Iversen og Klæbo å roe ned så mye av de var over fire og et halvt minutt bak vinneren Sjur Røthe:

Aukland påpeker at det må være bitter for Krüger å se på tremilen etter at det ble et renn som kunne passet ham godt. Og Iversen var så skuffet etterpå og sier det tunge føret kan bety VM-exit fra 15-kilometerslaget.

– Dersom vær og føre er som dette så skal jeg gi bort plassen til Sjur Røthe med glede, sier Emil Iversen etter å ha blitt nummer 31.

Ellers hadde landslagstreneren en stor dag:

– 15-kilometeren har jo vært det store målet ditt i år?

- Men er jeg ikke god nok så er jeg ikke det og da er jeg ikke på start heller, sier Iversen.

Klæbo kom inn på plassen foran ham etter at Norge tok ut det som trolig var tidenes lag på papiret. Det førte til at regjerende olympisk mester Simen Hegstad Krüger ble reserve.

– Det så ikke lovende ut i dag. Men jeg får bare prøve å ta morgendagen og så får vi tenke oss nøye om før bestemmer oss for 15 kilometerlaget. Det er ikke tvil om at det er flere som har lyst til å gå den. Det er ikke sikkert jeg har like lyst, sier Klæbo.

Martin Johnsrud Sundby er klar på at Iversen trolig kommer til å roe seg ned og tenke over 15-kilometeren på nytt bare det går litt tid. Samtidig mener han Sjur Røthe passer perfekt for dette føret som har oppstått i VM-byen utover i mesterskapet.