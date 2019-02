Bronsevinner Eide vurderer å legge opp

SEEFELD (VG) Torsdag rørte Mari Eide en hel nasjon med et utrolig bronseløp i VM. Etter sesongen kan 29-åringens karriere likevel være over.

Etter at søsteren Ida gikk bort bare 30 år gammel i fjor høst, begynte Mari Eide å jobbe hardt mot VM i Seefeld.

Torsdag resulterte det i karrierens største triumf da hun tok bronse på sprinten. Samtidig gjør det henne usikker på fremtiden - nå som hennes store mål er innfridd.

– Tiden som kommer, gruer jeg meg litt til. Nå er den dagen som jeg har jobbet for i hele høst over. Jeg har tenkt mye på det som kommer etter VM. Jeg skal ta meg litt tid til å tenke over alt som har skjedd. Jeg skal være ærlig med meg selv og kanskje gi meg litt tid til våren til å tenke på sorgen, forteller Eide til VG etter triumfen som søsteren Idas kjæreste, Nils Ingar Aadne, beskriver som «jævlig fortjent» i dette intervjuet:

Kan gi seg

Eide forteller at hun er usikker på hva hun vil gjøre fremover. 29-åringen elsker å gå på ski og være en del av det norske laget, men nå vil hun tillate seg å kjenne på sorgen over søsterens bortgang.

Derfor kan det hende at hun legger opp etter sesongen.

– Jeg tviler litt på det, men jeg må jo være ærlig med meg selv. Det er mye jeg har dyttet til side. Det er ikke mange månedene siden dette skjedde. Jeg må ta meg tid til å tenke meg om en gang til.

– Hva betyr denne bronsen for deg?

– Det betyr enormt mye. Det betyr egentlig alt. Det VM-et her har kanskje vært viktigere enn noe annet jeg har gjort. Tålmodigheten har blitt satt på prøve. Jeg har jobbet veldig hardt, sier Eide, som gjorde foreldrene stolte – noe de forteller om her:

– Den tøffeste tiden i mitt liv

– Hvordan vil du beskrive det siste halve året og veien mot denne VM-bronsen?

– Det har vært den tøffeste tiden i livet mitt. Det har vært tider der du ikke skjønner hvordan du skal klare å leve videre. Å ha laget og familien rundt seg som har pushet meg til bli bedre ... Ida har vært med meg hele tiden. Hun har vært storesøsteren som alltid gikk foran som et godt eksempel på at man aldri må gi seg. Jeg har tenkt mye på henne, sier Eide.

– Hva tror du Ida ville sagt til deg akkurat nå?

– Hun hadde vært enormt stolt. Hun hadde nok løpt over alle sperringene for å gratulere meg. Hun er med meg. Jeg føler hun ga meg flaksen i dag. Jeg trengte det virkelig. Hun ga meg det lille ekstra.

BRONSEVINNER: Mari tenker mye på søsteren Ida. Her lukker hun øynene mens hun hører den norske nasjonalsangen i Seefeld. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Enormt lei meg

– Hvordan var følelsen da du krysset mållinjen og hadde tatt bronse?

– Det er jo en enorm glede. Men jeg må jo si at jeg blir enormt lei meg også. For hun jeg skulle feire denne medaljen med, er jo ikke her. Jeg tenker mye på Ida. Jeg ser mye opp på himmelen og føler at hun er her med meg. Jeg kan feire dette med henne.

– Hva gjorde Ida unik for deg?

– Hun var storesøsteren som var brutalt ærlig, men også den som var en enorm støtte og den jeg stolte på. Hun har fått meg til å bli bedre. Hun kunne si: «Du må kunne bedre. Er du dårlig på det? Ja, så gjør noe med det. Du kan ikke synes synd på deg selv.» Jeg har tenkt mye på det at jeg ikke skal gi meg, sier Eide.

29-åringen forteller til VG at hun tviler på at hun får gå søndagens lagsprint sammen med verdensmester Maiken Caspersen Falla, men torsdag hadde hun ikke fått noen endelig beskjed fra landslagsledelsen.

SAVNET: Ida Eide (nummer to fra venstre) var elsket av mange. Her er hun avbildet sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug og Ragnhild Haga våren 2017. Foto: Frode Hansen/VG