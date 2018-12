Klæbo vant Tour de Ski-åpningen: - Overlegen

TOBLACH/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo var aldri truet i sin aller første Tour de Ski-etappe. Dermed har han fått en drømmestart også i sammendraget.

Publisert: 29.12.18 16:03

– Jeg kjente meg pigg i finalen og det var artig, men det er et vanskelig løp, tett og rotete. Men jeg viser at formen er bra og der jeg ønsker å være. Så skal jeg nyte det, og mobilisere mot morgendagen, sier Klæbo til NRK, om søndagens 15 kilometer i fri teknikk.

Trønderen var aldri truet i finalen, ledet fra start til mål og kunne til slutt ta et hvileskjær over målstreken i sin aller første Tour de Ski-etappe.

– Han er overlegen her, kommenterte NRKs Jann Post.

Slik endte det: 1. Johannes Høsflot Klæbo, 2.17.99

2. Richard Jouve, +0.34

3. Lucas Chanavat, +0.39

4. Sindre Bjørnstad Skar, +0.76

5. Emil Iversen, +1.67

6. Alexander Bolshunov, +3.17

Hans kollega Torgeir Bjørn mener at Klæbo kan blande seg inn i sammenlagtkampen i Tour de Ski, til tross for at han aldri har gått opp slalåmbakken i Val di Fiemme før. Med seksti bonus-sekunder i banken, fikk han maksimalt ut av sin Tour-debut.

– Det er litt tidlig ennå, så vi for se hvor langt det blir, sier sprinttrener Arild Monsen til NRK.

To franskmenn fullførte pallen. Richard Jouve kom på andreplass, 34 hundredeler bak, etter at han slo landsmann Lucas Chanavat på photo finish.

Det var et sterkt, norsk finaleheat på herresiden av sprintåpningen i Tour de Ski i italienske Toblach. Johannes Høsflot Klæbo vant både prolog, kvartfinaleheat og semifinaleheat, og fikk med seg Sindre Bjørnstad Skar og Emil Iversen, som begge gikk videre på tid.

Skar var like utenfor ballen, mens Emil Iversen endte på femteplass.

Tidligere hadde sammenlagtfavoritter som Martin Johnsrud Sundby, Alex Harvey, Dario Cologna, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krueger allerede røket ut i prologen. Mest dramatisk var det for Sundby, som først var videre - før tabellen oppdaterte seg, og han falt utenfor kvartfinalene.

