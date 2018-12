Niklas Dyrhaug skal opereres, og mister VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dyrhaug må opereres: – At VM i Seefeld går i vasken, kan jeg leve med

Langrennsløperen Niklas Dyrhaug (31) ser ut til å ha funnet svaret på sine vedvarende lyskeplager, og håper på operasjon i løpet av kort tid.

Lyskeplagene har begrenset landslagsløperen både trening og konkurranser gjennom hele langrennskarrieren.

– Jeg krysser fingrene for at plagene nå blir historie, så jeg kan trene og konkurrere for fullt uten smerter og avbrekk, sier en lettet Niklas Dyrhaug i en pressemelding lørdag.

En legeundersøkelse på Olympiatoppen viste nylig at Dyrhaug fikk påvist såkalt «Gilmores Groin», en skade på muskulaturen og bindevevet der det fester seg på beinet i lysken.

Langrennsløperen fra Tydal med to VM-gull i stafett og en individuell VM-bronse har hatt plager med lysken siden han spilte fotball som 15-åring.

Han har tidligere blitt sendt til sykehus av helt andre grunner:

Opereres i Tyskland

– Jeg tok den endelige beslutningen om operasjon i går (fredag), etter en lengre periode med smerter under trening. Nå håper jeg å få en operasjon raskt slik at jeg kan være tilbake i full trening i slutten av januar, sier Dyrhaug.

– Hvis alt går etter planen kan jeg gå gode skirenn allerede i februar/mars, samt få forberedt meg optimalt til neste sesong, sier han.

Dyrhaug er optimistisk i forhold til videre satsing i langrennssporet selv om han ikke har fått gått en eneste konkurranse denne sesongen.

– For meg føles dette som et lite gjennombrudd. Jeg er glad og lettet over å ha funnet ut av dette som har bekymret meg i mange år.

– At VM i Seefeld går i vasken, kan jeg leve med. Det viktigste for meg nå er å bli kvitt disse begrensningene og få realisert meg selv som langrennsløper. Da får jeg forhåpentligvis svaret på hvor god jeg kan bli. Jeg har jo mange år igjen å gjøre det på, sier Dyrhaug, som tidligere har stoppet opp i løypa på grunn av vaffel.

Glad landslagstrener

– Jeg er, som Niklas, veldig glad for at det er funnet en årsak til plagene som har begrenset treningen den siste tiden, sier landslagstrener for allroundgutta Eirik Myhr Nossum.

Han sier sesongen er lang, og at han er jeg optimistisk med hensyn til Dyrhaugs muligheter til å få gått flere gode skirenn i løpet av sesongen.