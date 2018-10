Svenskelegenden Wassberg: Har ikke troen på «Klæbo-klyvet»

LANGRENN 2018-10-11T12:42:46Z

Skilegenden Thomas Wassberg (62) har ikke lagt skjul på sin skepsis for moderne langrenn. De siste årenes store langrennsevolusjon, det effektive «Klæbo-klyvet», har svensken ikke troen på i det lange løp.

Publisert: 11.10.18 14:42 Oppdatert: 11.10.18 15:39

– Jeg tror ikke mye på den der faktisk, sier den svenske skilegenden Thomas Wassberg om den nye norske skistjernen Johannes Høsflot Klæbos uvanlige motbakketeknikk.

Svensken var gjest på boklanseringen av boken om Oddvar Brås liv i Oslo onsdag formiddag. Der var det så fullt i lokalet til det tradisjonsrike Gyldendal forlag at rundt 100 personer måtte følge 70- og 80-tallsheltene Wassberg, Brå (67) og den finske langrennskjempen Juha Mieto (68) på skjerm utenfor.

– Holder på sprint

Skepsisen til den nyskapende Klæbo-teknikken har Wassberg til tross for nordmannens utrolige sesong sist vinter. Den 21 år gamle trønderen vant verdenscupen sammenlagt og tok et individuelt OL-gull i sprint, noe han sikret nettopp ved hjelp av det som nærmer seg vanlig løping, bare med ski på, i motbakke.

- Den holder nok på sprint der det er veldig kort. For Emil Jönsson hadde noe av det samme. Men på lange distanser er det ikke noe, sier Wassberg som selv vant både femmil, 30 kilometer og 15 kilometer i ulike stilarter i OL og VM på 80- tallet. Det var alle distansene den gang.

Konkurrenter, trenere og eksperter har sett med både beundring og undring på den nye norske skistjernens uvanlig effektive motbakketeknikk. Oddvar Brå er uenig med Wassbergs skepsis.

- Det er ingen tvil om at det fungerer bra i bratte bakker. I dag er det forholdsvis korte og bratte bakker. Og med den løpingen der så er det kanskje lettere å få feste, sier Brå som har troen på Klæbos teknikk i virkelig bratte bakker på lengre distanser også. Klæbo klarte også å klatre opp på pallen i 15 kilometer klassisk sist sesong .

Brå smiler når han snakker om at det kanskje ikke det er så stor forskjell på «Klæbo-klyvet» og hans egen motbakkegåing sent på 70-tallet og tidlig på 80-tallet.

-Det er litt annerledes. Men mye av takten er nok ikke så stor forskjell. Man må huske på at det var mye lengre, men ikke fullt så bratte, bakker før. Det er det som er forskjellen, sier Brå.

Finsk kjempe

Med 51 i skostørrelse og 100 kilo som matchvekt under karrieren var også digre Juha Mieto, den finske langrennskjempen en helt spesiell løper i sin tid. Han gransker teknikklippet av Klæbo, som VG viser ham etter å ha gitt et kraftfullt håndtrykk preget av tømmerhogst, finsk landsbygd og grov fysikk.

– Ja, Klæbo, sier Mieto før han tar sats og drar i gang et 40 sekunder langt svar på finsk, på både utpust og innpust.

– Det passer til Klæbos kropp og ser lett ut og jo lenger han går jo større fart får han. Det er en teknikk som passer perfekt for han, men folk må bruke sin egen stil, forkorter den finske tolken svaret til den gamle folkehelten.

Sist vinter var rykket til Klæbo blitt et så stort varemerke i klassiske sprintkonkurranser at Det internasjonale skiforbundet uttrykte bekymring for spredning og av den grunn vurderte å kutte de korteste klassiskløpene. Det får derimot Wassberg til å reagere.

– Det går ikke an å gjøre noe og det spiller ingen rolle. Det er det med at det bare blir staking som blir et problem. Det ble bedre i fjor vinter sammenlignet med året før og blir det bedre traséer beholder vi kanskje den klassiske skiteknikken, sier Wassberg som er aller mest interessert i OL-gullvinneren på 30-kilometeren, Simen Hegstad Krüger , som minner ham om gamle dagers skiløpere. Wassberg mener at Klæbo med må nedprioritere Klæbo-klyvet mer om han skal ta lengste klassiskløpene.

– Ja, tror det. Det er bare det jeg tror. Vi kunne jo ikke gå slik før. Man må ha lett utstyr for å gjøre det på denne måten, sier Wassberg.