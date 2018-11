GODE BUSSER: Kåre Høsflot og barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo. Nå har de også kommet i bokform. Foto: Line Møller

Klæbo: – Morfar står og tripper på trappa klokka kvart på seks på morran

TRONDHEIM (VG) Norge har en 70-årig svenske til å få orden på fotballandslaget. Sist vinter fikk amerikanske journalister hakeslepp da de hørte at en 75-åring trente OL-kongen i langrenn.

Skjønt - Kåre Høsflot ser aldeles ikke ut som noen trener der han fullstendig avslappet bivåner barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo i Granåsen, der VM-huset fra 1997 er i ferd med å rives i håp om at 22-åringen skal få gå verdensmesterskap på hjemmebane en gang i fremtiden.

– Nei, han roper ikke høyest. «God tur» er vel det eneste jeg får høre. Og hvis det er renn, så er det gjerne «grattis» eller «hva var galt» når jeg kommer i mål.

– Jeg synes det er greit at jeg ikke har en trener som skriker på sidelinjen, sier skiløperen når den to timer lange økten er over og han etter beste evne skal bruke pinnestolen som divan.

– Har han presset deg eller brukt gulrot?

– Han har vel ikke brukt noen av delene …

– Du fikk 500 kroner da du var 15 år hvis du slo min rekord i Birken, smetter morens far inn.

– Det husket jeg ikke …

I mange år på rad skrev han (Johannes) øverst på ønskelisten til jul: «At mamma og pappa skal bli mer interessert i fotball».

Utdrag fra boken «Johannes & morfar»

Johannes Høsflot Klæbo svarer «morfar» når vi spør om hva Kåre Høsflot er i hans liv. Han har klokkertro på mannen som under VM til vinteren er 76 år. Da han skulle inn på landslaget før OL-sesongen, var familien Klæbo klare på at morfar skulle være med videre. Skiforbundet skjønte tegninga , og Kåre Høsflot og sprinttrener Arild Monsen snakker godt sammen.

– Jeg er glad så lenge han gidder å være med, sier Johannes om morfaren.

Samtidig:

– Han er gjerne på plass et kvarter før tida. Han står og tripper på trappa klokka kvart på seks på morgenen, noen ganger mer motivert enn meg.

22-åringen tenker seg litt om, så sier han:

– Det er som en treningskompis. Begge ser frem mot å trene. Noen økter er selvfølgelig tyngre enn andre, spesielt hardøkter. Men vi er ganske motiverte begge to, uansett vær eller hvor tidlig det er. Vi er tidlig oppe om morran.

Nå er det kommet en bok som beskriver samarbeidet mellom de to, fortalt av Kåre og Johannes og datter/mamma Elisabeth og svigersønn/pappa Haakon og barnebarna/søsknene Ola og Ane. Boken heter rett og slett «Johannes & morfar». Forfatteren heter Knut Georg Andresen.

Til tross for at det er 53 år mellom dem, ser de to ut som to kompiser - eller kanskje to brødre? - der de sitter og flirer og småerter hverandre på et av rommene på Olympiatoppens avdeling i Trondheim, der veggene er tapetsert med trønderhelter, med Pål Tyldum, Erik Håker og Bjørn Wirkola i spissen.

Nå er temaet ro-maskiner.

«Johannes får visdom fra morfar. Han er på en måte en gammel sjel i en ung kropp, men samtidig veldig leken. Morfar lar seg inspirere, og de har begge dyp respekt for hverandre.»

Mor/datter Elisabeth Høsflot i boken «Johannes & morfar»

– Han har hatt litt «passion» på roing, sier Johannes og nikker mot Kåre, som er ikledd Byåsen IL-jakke.

– Det har vært mye roing på treningsplanen. Så ringte han etter en trening og lurte på tiden min på 5000 meter. Etter at jeg hadde svart på den, var det ikke så artig likevel. Jeg hadde slått hans rekord. Så nå har jeg ikke sett 5000 meter roing på planen på lenge, sier Johannes ertende.

– Er det evnen til å motivere eller det treningsfaglige du setter mest pris på ved morfar?

– Det er kombinasjonen av alt. Han har mye av æren for treningsopplegget. Vi diskuterer mye. Han er en sparringspartner som jeg snakker mye ski og trening med. For mye, synes enkelte i familien. Noen ganger får jeg et kakk på leggen når vi sitter hjemme og spiser og morfar og jeg snakker trening hele tiden.

«Han (morfar) får være med så lenge han vil og orker, og rekker ikke det hele veien (ut karrieren), er det naturlig at jeg selv overtar etter hvert.»

Utdrag fra boken «Johannes & morfar»

– Det viktigste er å føle tryggheten. Tryggheten av å ha en som alltid er med deg. Tryggheten om at den planen han har satt opp, har fungert tidligere. Det er ingen grunn til at den ikke skal fungere igjen.

– Men er han åpen for nye impulser?

– Ja! Når vi er på samling, så sitter han ved PC-en hele tiden og leter rundt på nettet etter treningsrapporter og forskning og studerer dem. Han har alltid vært flink til å prøve nye ting. Jeg synes han er flink til å være i forkant, gjøre ting annerledes enn de gjorde for 20 eller 30 år siden. Jeg har vært priviligert som har hatt han som er så oppegående til å tenke i de baner.

Vi snakker om alderen på trenere. Om Lars Lagerbäck på 70. Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes er også godt voksen. Er det noe der?

– De gamle er fortsatt eldst, spør Johannes og nikker igjen i retning bestefaren.

– Jeg tror ikke det er tilfeldigheter, det handler om erfaring, om kunnskap. Men jeg vet ikke åssen det er å være 75 år. Det kan du svare på …

– Jeg vet ikke jeg heller, men jeg er nå 75. Det fine er at kroppen har funket hele veien, og hodet er noenlunde på plass. Interessen for ski har heller ikke blitt mindre med årene, sier Kåre Høsflot.

… Haakon tvang Johannes til å spille cello mens andre foreldre spilte fotball med barna sine.

Utdrag fra boken «Johannes & morfar»

Når han lettbeint følger med Johannes ute på Granåsens rulleskitrasé, ser han ut som om han ikke er en dag over 50.

– Men jeg blir jaggu 76 i løpet av denne vinteren. Jeg husker da vi var i Sør-Korea i fjor. Washington Post-journalisten lurte på hvem den gamle gubben var …

– Når skjønte du at Johannes skulle bli best i verden?

– Hmmm, jeg vet ikke når jeg skjønte det … Han var jo en liten kar i begynnelsen av tenårene, men så vokste han til og fikk en kropp som passet veldig godt til langrenn. Han var treningsvillig og skjønte mye om teknikk. Han forsto hvordan han skulle bevege seg på en mest mulig effektiv måte. Så opp i junioralderen på et tidspunkt kanskje …

Selv om det er vanskelig å tro at det er sant, hevder Johannes at de kan stå i flere timer i strekk og fiske sammen uten å snakke.

Utdrag fra boken «Johannes & morfar»

Kåre Høsflot begynte så smått som skitrener for Johannes-mamma Elisabeths storesøster på tidlig 1970-tall, og holdt på kontinuerlig fram til 1994, da Elisabeth ga seg. Så var det noen års opphold før han begynte på igjen.

– Men han har lite erfaring med løpere på ditt nivå, prøver vi oss - henvendt til Johannes. Men det er Kåre Høsflot som svarer, rappkjeftet som en tenåring:

– Det er det ikke så mange som har!