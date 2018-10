LANGRENNSTJERNE: Therese Johaug sier hun har hatt et bra samarbeid med Skiforbundet. Men hun vil ha en retning fremover som er bra for både henne og forbundet. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Langrennssjef mener endring må til i Skiforbundet: Åpner for at stjernene kan få mer

VAL SENALES/ULLEVAAL STADION (VG) Langrennsledelsen innrømmer at deres største stjerner er blitt større enn landslaget og at også likhetsprinsippet i Skiforbundet vurderes fremover. Det kan gi lønnsforskjell blant utøverne.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til VG at han ikke tror måten Skiforbundet jobber på i dag er bærekraftig om tre-fire år, selv om han mener de «for så vidt» har en modell som fungerer. Han påpeker at fremtiden bare er på tankestadiet ennå. Men presset har økt mot Skiforbundet og dette handler om en hard kamp om penger i markedet.

– Vi har noen profiler som er større enn landslaget. Det er ikke tvil om det, sier Bjervig til VG før han fortsetter:

– Men alle utøverne har valgt å være på landslag og ønsker et sterkt landslag og ser fordelen av å være på et lag. Da er det å gi og ta, sier Bjervig.

Han bruker tid på hvordan de kan ha et Skiforbund som lever fremover og diskuterer dette med stjernenes managere, utøvere og advokater.

Blant dem er advokat Pål Kleven, som tidligere har representert Skiforbundet.

Han skrev i en kronikk i Adresseavisen tidligere i år at han mente Skiforbundet gikk for langt i sitt eierskap over utøverne . Da representerte han stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo . Skiforbundet tilbakeviste kritikken , men siden har det skjedd ting.

Hører holdningsendring

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland noterer seg at Skiforbundet, som i alle år har frontet at landslaget er større enn enkeltutøvere, nå kommer med en annen holdning før denne sesongen.

– Det er første gang jeg hører dette, men jeg mener det er naturlig at de erkjenner det også og prøver å løse det på god måte. De skal være glad for å ha store stjerner som skaper så stor interesse, sier Aukland.

Han peker på at stjerner som Petter Northug , Therese Johaug og Klæbo har utmerket seg og utfordret modellen til Skiforbundet.

– Det gjør at Skiforbundet er helt avhengig av at de får med seg disse løperne videre, sier Aukland.

Johaug er den klart største kommersielle suksessen som har vært i damelangrenn. Hun ønsker å finne en retning fremover som er bra for både henne og Skiforbundet.

– Vi er tjent med alle sammen å se på langrennssporten i fremtiden. Det som var bra nok for ti år siden er ikke bra nok i dag og er i alle fall ikke bra nok om ti år, sier Johaug til VG på treningssamling i Val Senales.

Ny utvikling

Bjervig forteller at de er i tidlig fase med å diskuterer flere fremtidige løsninger rundt markedsrettigheter og den kommersielle fremtiden som kan gi endringer i Skiforbundet.

* Skiforbundet ser at det kan settes spørsmålstegn ved deres system der utøverne nå for eksempel behandles likt lønnsmessig, med grunnlønn rundt 340.000 kr, selv om stjernene har tatt en stadig tyngre belastning i takt med det økte trykket rundt langrenn. Det vil vurderes om dette kan bety forskjeller i lønnsutbetalingene til utøverne i fremtiden.

– Vi kjører likhetsprinsipp at alle skal stille på like mange oppdrag alle har like mye stipender og alle er like mye verdt. Men det kan hende i dagens samfunn at vi må innse fra forbundets side også at det ikke bare er forskjellige resultater, men at utøvere bidrar forskjellig inn i forbundets regi, sier Bjervig.

* Skiforbundet peker på en stadig større utfordring mot bransjeeksklusiviteten til deres sponsorer, som finansierer landslaget, på grunn av mer glidende bransjeoverganger i næringslivet. Det gjør at sponsorpengene utfordres i større grad.

* Sosiale medier presser frem endringer. Skiforbundet har ikke klart å skape en kommersiell plattform der, samtidig som Klæbo har opprettet eget medieselskap og satser tungt på YouTube. Deres største stjerner driver også privat markedsføring på Instagram til mange hundre tusen følgere.

– Akkurat som sporten utvikler seg må vi som er avhengige av kommersielle inntekter hele tiden se fremover. Vi kan ikke sitte bakpå og se at vi blir tatt av en ny hverdag, sier Bjervig.

Han påpeker at kampen om kronene er hard i sponsormarkedet. Etter enorm vekst der inntektene til Skiforbundet mer enn tredoblet seg i løpet av syv år opp til 86 millioner kroner, har inntektene bikket ned to millioner kroner de to siste årene.

Aukland mener det bør være mulig å ta vare på både de største stjernene og hensynet til landslaget fremover. Han peker på hvordan Sveits, der han selv var landslagstrener, lot utøverne selge luesponsor. Da kunne de største utøverne eksponere en egen sponsor, men først etter at det ble betalt en dyr sum til det nasjonale skiforbundet.

Men Skiforbundet skal nå i rettssak med alpinisten Henrik Kristoffersen som ønsker unntak fra det norske reglementet, for å kjøre med sponsoren Red Bull på hjelmen.

Berømmer tankegangen

Northugs manager Are Sørum Langås sier landslagsreturen til Northug handler om økt forutsigbarhet for trønderen og at de ikke har brukt tid på å diskutere lønnsstrukturer.

– På mer generell basis vil jeg si at ethvert regelverk eller holdning må utvikles i takt med sine omgivelser for å forhindre avvikling. Hvis ikke så ender man opp med nostalgisk forstoppelse som i ytterste konsekvens det være dødelig, sier Are Sørum Langås.

Han er også i den gruppen av managere, løpere og advokater som er i møter med langrennsledelsen.

– Jeg vil berømme det at skiforbundet begynner arbeidet nå og ikke begynner når sesongen over og har kort tid på seg før det skal signeres nye løperavtaler. Det viser at de ønsker å være på forskudd, sier Langås.