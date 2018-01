Forkjølet Northug går ikke NM-sprint: – Svekker OL-sjansene hans

Publisert: 10.01.18

LANGRENN 2018-01-10T08:05:15Z

Petter Northug (32) stiller ikke til start på NM-sprinten torsdag grunnet sykdom.

– Det er selvfølgelig kjipt og kjedelig. Blir man syk blir man bare resignert. Man kan ikke konkurrere og trene. Det er en kjip følelse, men sånn er dessverre gamet, sier trener Stig Rune Kveen til VG. Han vil ikke spekulere i hvorvidt Northug rekker å gå tremila lørdag, men sier det er et lite håp for at han stiller.

Samtidig sier han dette om OL-sjansene til 32-åringen:

– Sjansene for at Petter går OL er kraftig redusert, selvfølgelig. Det skjønner vi, det skjønner alle. Det er surt. Han har det ikke bekmørkt, men det er ganske grått, sier Kveen.

– Når dere først står i denne situasjonen i januar, og ble vraket til Tour de Ski, føler dere at noe burde blitt gjort annerledes fra ledelsens side?

– Akkurat i dag så håper jeg at han blir fort frisk igjen, sier Northugs trener.

Fakta Northugs resultater denne vinteren: 48. plass på 30 km klassisk i Skandinavisk cup i Piteå 7. januar 2. plass på stafett i Strindheimstafetten (3x10). (Nest beste etappetid 48 sekunder bak Klæbo). 31. desember 32. plass i sprintprologen på Lillehammer (verdenscup) 2. desember 19. plass på sprint på Gålå 25. november 17. plass på 15 kilometer friteknikk på Gålå 24. november

– Kritisk

Søndag gikk Northug inn til 48. plass i det skandinavisk cup i svenske Piteå - over fem minutter bak vinneren .

– Dette svekker Northugs OL-muligheter. Han mister en mulighet til å vise seg fram i sprint. Det er veldig ubeleilig at han ikke kan gå. Det er kritisk fordi Northug har ikke levert noe denne vinteren, melder Torgeir Bjørn, NRK-ekspert, til VG.

VG har vært i kontakt med sportssjef Vidar Løfshus. Han har ikke pratet med Northug ennå og henviser til Kveen.

– At han skulle bli syk nå som han virkelig måtte levere, er det mest uheldige som kunne skje. Det er forferdelig synd. Det gjør ting verre, uttaler Vibeke Skofterud, tidligere olympisk mester og Eurosport-ekspert, til VG.

Planica siste mulighet

Utenom OL er verdenscuprennene i Planica helgen 20/21. januar siste mulighet for Northug å overbevise.

– I sprint har han nå bare Planica-rennet å vise seg fram i. Det finnes kanskje en liten mulighet til å gå skiathlon hvis han går bra der i NM, dersom han stiller, mener Bjørn.

Northug har fra før 13 VM-gull og to OL-gull, men i vinter har han gått ett verdenscupløp. Da røyk han ut i sprintprologen på Lillehammer og forsvant uten å prate med pressen . 17. plass på 15 kilometer i Gålå 24. november , mens verdenseliten var i Finland, er det beste han har levert denne sesongen.

Sist Northug vant et verdenscuprenn var sprinten i Drammen 2. februar 2016 . Skofterud frykter ikke at Northug er ferdig på toppnivå.

– Nei, det har jeg ikke tenkt på. Det må vi eventuelt ta hvis Petter sier det selv, sier Skofterud.

PS! Landslagstrener Tor Arne Hetland og sprinttrener Arild Monsen har ikke besvart VGs henvendelser.

