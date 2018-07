FORBILDE: Charlotte Kalla (til venstre) forteller at Vibeke Skofterud (til høyre) var et forbilde for henne. Bildet er fra Kuusamo i 2011. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Charlotte Kalla: – Vibeke var et av mine forbilder

Publisert: 30.07.18 14:40

LANGRENN 2018-07-30T12:40:57Z

Sveriges langrennsstjerner er i sorg etter Vibeke Skofteruds bortgang. «Takk for all inspirasjon», skriver Stina Nilsson.

Charlotte Kalla forteller til Aftonbladet at Vibeke Skofterud var et av hennes forbilder da hun startet på landslaget.

– Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg. Det kjennes ubehagelig og vanskelig å forstå at en så livsglad, positiv og energifylt idrettskamerat som Vibeke Skofterud ikke lenger er blant oss. Vibeke var et av mine forbilder da jeg kom på landslaget. En positiv person og en gledesspreder, som virkelig bidro til det fine samholdet på det norske laget. Hun var en profil i sporten og bød mye på seg selv. Det er med sorg i hjertet at jeg nå tenker på Vibeke og hennes nære og kjære. Hvil i fred, Vibeke, skriver hun i en uttalelse.

– Takk for all inspirasjon

Stina Nilsson sendte også sin støtteerklæring på Instagram, hvor hun skrev:

«Fortsett å gjøre din greie, Stina. Du trengs for å utfordre nordmennene» – Vibeke Skofterud, Holmenkollen-2015. Takk for all inspirasjon! Mine tanker går til familie og venner.

Langrennsparet Emil Jönsson og Anna Haag sørger også over sin tidligere langrennskollega.

– Et fantastisk livsglad menneske og medkonkurrent som forlot oss. Helt ufattelig og så så tragisk. Alle tanker går til hennes familie og venner, skriver de til Aftonbladet.

– Ekstremt tragisk

Ida Ingemarsdotter sendte også varme tanker.

– Det er ekstremt tragisk. Vibeke var en bra skiløper, som jeg har møtt mange ganger i sporet. Mine tanker går til hennes nære og kjære.

Den tidligere landslagsutøveren Anders Södergren var kollega med Skofterud under OL i Pyeongchang, da de begge jobbet som eksperter for Discovery.

– Ekstremt tragisk! Jeg er helt sjokkert og veldig lei meg. Et så fantastisk menneske, som alltid spredte glede rundt seg. Liver er skjørt, skriver han.