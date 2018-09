TESTET HØSTFORMEN: Charlotte Kalla deltok på Blink-festivalen Lysebotn Opp i august. Her er hun i målområdet etter løpet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kalla vegret seg for samarbeid med spillselskap: Ble skremt av reaksjonene

LANGRENN 2018-09-01T13:17:01Z

Den svenske skistjernen Charlotte Kalla uttalte i vår at hun var negativ til å samarbeide med bettingselskaper. Det fikk 31-åringen til å innse hvilken makt hun har som offentlig person.

Publisert: 01.09.18 15:17 Oppdatert: 01.09.18 16:17

Grunnen til skepsisen skal være lovgivningen som de utenlandske spillselskapene slipper å rette seg etter, og Kallas egen psykolog, Thomas Nilssons, arbeid mot spillmisbruk, ifølge Aftonbladet .

– Det finnes så himla store mørketall rundt spillsmisbruk og når man er berømt må man også ta ansvar, sa hun til Göteborgs-Posten i vår.

I ettertid har hun fortalt at hun ble overrasket over hvor sterke reaksjonene ble, men sier at responsen i all hovedsak har vært positiv.

– Jeg hadde på følelsen at det kunne bli en diskusjon, men jeg var ikke forberedt på at det skulle engasjere så mye. Jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger. Folk har skrevet brev hjem til mamma, sier hun til Dagens Nyheter .

Det var ifølge skistjernen første gang hun skjønte hvilken profil hun har i Sverige.

– Det har vært skremmende i ettertid. Selv om det bare har vært positive tilbakemeldinger, så skjønte jeg hvilken innflytelse jeg har. Spesielt dette med sosiale medier og hvor mange det når ut til, fortsetter hun.

Hun er derimot klar på at det er skiløper hun først og fremst er, og kommer til å være varsom med å tråkke inn i betente tema.

– Jeg vil ikke bli ufokusert. Jeg vil helst være skiløper. Jeg merker allerede nå med fremgangen at det er mye jeg kunne vært med på, sier hun til DN.

Dermed går hun litt mot strømmen blant svenske idrettsstjerner. Fotballspillere Zlatan Ibrahimovic er ifølge Aftonbladet medeier i et spillselskap og svømmeren Sarah Sjöström har lenge vært et ansikt utad for et annet stort spillselskap.

I Norge har tidligere fotballprofiler som John Carew og John Arne Riise vært sponset av utenlandske spillselskaper. Mats Zuccarello var også tilknyttet et spillselskap frem til i 2013, da han fikk valget mellom spillsamarbeid og landslagsspill.