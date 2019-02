I BAKKEN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Klæbo falt fra NM-medalje − overlegent NM-gull til Lyn

LANGRENN 2019-02-03T12:23:46Z

MERÅKER/OSLO (VG) Johan Tjelle, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger gjorde som i 2017 og vant NM-stafetten for Lyn. Da gikk det langt verre for Johannes Høsflot Klæbo og hans Byåsen.

Publisert: 03.02.19 13:23 Oppdatert: 03.02.19 13:42

OL-kongen fra 2018 falt like før mål i kampen om sølvet, og dermed var medaljehåpet spolert for Klæbo og hans Byåsen.

– Han tar en Northug fra 2007 . Setter staven mellom skiene og da er han borte. Det er det siste han gjør før han skal dra til VM og være ankermann på stafetten der. Det er ingen god opplevelse, utbrøt kommentator Jann Post for NRK.

Sølvet gikk til Røa, mens Asker til 3.-plassen. Byåsen endte til slutt på 4. plass.

– Det har ikke vært den helgen vi håpet på, men det er sånn som skjer. Jeg går ut på siden, treffer sporet og får staven mellom beina. Da ramler man og gir opp. Det er NM-stafett, det betyr mye for klubben å være på pall, men sånn ble det. Den skylden skal jeg ta. Jeg håper ikke det skal skje i VM, men jeg tar med meg at jeg går en bra siste-etappe og tar igjen Martin (Johnsrud Sundby). Jeg får mange av de svarene jeg håpet å få, sier Klæbo til NRK.

På den andre siden gikk det langt bedre for Lyn. Simen Hegstad Krüger gjorde ingen feil på den siste etappen sikret et overlegent gull. Ned til Røa var det over minuttet.

Dermed fikk de en aldri så liten revansje fra fjoråret, da Varden Meråker foran Lyn-gutta. Varden Meråker, med årets doble NM-mester Emil Iversen på den avsluttende etappen, hadde aldri en sjanse på årets Lyn-lag. Til slutt endte de som nummer 5.

Tre NM-seirer på fire år

Hans Christer Holund sendte Simen Hegstad Krüger ut på den siste etappen likt som Voss, men Voss-løper Thomas Fenne hadde ingen sjanse til å henge på Lyn-løperen.

Det var Lyns tredje stafettseier på de siste fire norgesmesterskapene. Holund og Krüger har vært med på alle tre. Tjelle ha vært med på de to siste.

Bak Lyns gullgutter ble det mer dramatikk i kampen om NM-sølvet. Etter hvert ble det klart at Voss-løper Fenne ikke klarte å hevde seg, og istedenfor ble det en sølvkamp mellom Røa (Karstein Johaug, Andrew Musgrave og Martin Johnsrud Sundby), Byåsen (Fredrik Riseth, Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo) og Asker (Eirik Asdøl, Erland Kvisle og Harald Østberg Amundsen).

Fikk du med deg lørdagens dramatikk?

Det så ut til å ende med en spurt, og Klæbo seilet med andre ord opp som favoritt til å sikre sølvet for Byåsen, men slik gikk det ikke.

Han satte staven på innsiden av høyre ski og falt opp den siste bakken da han forsøkte å svare på et Johnsrud Sundby-rykk, og dermed ble det 4. plass på Byåsen.

Johnsrud Sundby sikret NM-sølver foran Asker på 3. plass.

VG kommer tilbake med mer!