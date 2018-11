KRITISK: Martin Johnsrud Sundby mener Skiforbundets sponsoravtaler har fått for mye makt over utøvernes rettigheter. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sundby uenig med skiforbundet: – En situasjon de er nødt til å forklare seg ut av

LANGRENN 2018-11-15T04:25:35Z

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) er kritisk til sponsorreglene til Norges Skiforbund. Selv står han midt i en vanskelig sak.

Publisert: 15.11.18 05:25

– Det er nesten klin umulig for en utøver i dag å finne en bransje som ikke berører paraplyen til skiforbundet. Men jeg tror det kan gjøres ganske enkle grep, sier Sundby til VG.

Petter Northug var i fem år i en tidvis svært opphetet sponsorkonflikt med skiforbundet. Men nå har det ulmet blant flere av utøverne, managere og skiforbundets tidligere advokat Pål Kleven som mener eierskapet over utøverne er trukket for langt .

Sundby poengterer at det er umulig for han å vite nøyaktig hva som er riktig grense for eierskapet til forbundet, men gjør følgende holdning klar:

– Det å selge seg selv og føre opp sin egen markedsverdi må ikke i for stor grad reduseres av skiforbundet, sier Sundby.

Peker på begrensninger

Han forteller at han har måttet vrake sponsoravtaler fordi skiforbundets regler forbyr utøvere å skrive avtaler med sponsorer i samme bransje som skiforbundets egne sponsorer. Skiforbundet har selv poengtert overfor VG at bedrifter nå driver i ulike bransjer.

Nå peker Sundby på flere konkrete problemstillinger:

1. At sponsorene til skiforbundet teppelegger ulike bransjer og gis eksklusivitet.

Sundby står også selv i en sponsorutfordring, ettersom han er medeier og styremedlem i forsikringsselskapet Tribe. Samtidig har skiforbundet inngått en hovedsponsoravtale for landslaget med Sparebank 1. De er ikke bare bank, men driver også med forsikring. Det gjør det umulig for han å fronte selskapet utad.

– For meg kunne det skapt en mye større verdi om jeg hadde hatt mulighet til å fronte mitt eget forsikringsselskap rett ut, i stedet for å gjøre det gjennom tredje person hele veien, sier Sundby.

2. At skiforbundet godtar kleskolleksjonen, også sportstøy, til en utøver som Therese Johaug, fordi hennes klesmerke er eid av skiforbundets egen sponsor Active Brands, samtidig som andre, som Heidi Weng, har måttet stanse lignende prosjekter.

– Det er en situasjon de er nødt til å forklare seg ut av, sier Sundby.

3. At alpinlandslagets hovedsponsor Telenor har en eksklusiv avtale, som forbyr de andre grenene i skiforbundet å inngå avtaler med konkurrenter av dem. VG har opplysninger om at denne eksklusiviteten er bundet for flere år fremover.

– Det er skrevet gode sponsoravtaler fra skiforbundets sponsorer opp gjennom og de har ekskludert andre aktører i markedet. At Telenors avtale med alpint kan binde opp at vi landslagsløpere i langrenn, for eksempel, ikke kan ha Telia som sponsor, er i utgangspunktet utrolig klønete. Vi i langrenn har jo ikke noe med Telenor å gjøre i det hele tatt, sier Sundby.

Setter grense

Langrennsdelen av Norges Skiforbund hadde i 2017 84 millioner kroner i inntekter, noe som har gått ned med to millioner siden toppåret 2015.

– Martin er tillitsvalgt og en naturlig del i gruppen med utøvere, managere og tilknyttede jurister som vi diskuterer med. Da er de problemstillingene Martin tar opp noe av det vi ser på. Men det er slik at det er en kake som har en fordeling og man må se hva som er riktig vekting, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG, som påpeker at de ikke driver butikk for å sitte igjen med overskudd etter året er over.

Bjervig mener klesreglene er klare og at det er store muligheter for utøverne å lage alt utenom treningstøy, utenfor sponsoren Active Brands eierskap.

– Utøvere kan ikke, så lenge de er på landslag, reklamere for konkurrenter av landslagets sponsorer. Det er samme om du lager et klesplagg om det er forsikringsselskap eller om det er en bil. Du er med på laget og de som sponser skiforbundet sponser fellesskapet, og da kan du ikke ha privat konkurrerende sponsor. Det er det vi ikke tillater, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Sundby mener skiforbundet uansett kommer til å bli veldig viktig for norsk langrenn fremover selv om det gjøres visse endringer til fordel for utøvernes frihet på sponsorsiden.

– Jeg tror det er potensial for endringer og jeg tror ikke sponsorene ville kommet mye dårligere ut av det, sier Sundby.