Advarer Kalla etter Johaug-seier: – Sjefen er tilbake

LANGRENN 2018-11-18T12:08:27Z

BEITOSTØLEN (VG) Therese Johaug (30) var igjen i egen klasse på 10 kilometer og viste storform før verdenscup-returen neste helg.

Publisert: 18.11.18 13:08 Oppdatert: 18.11.18 13:38

– Dette er urovekkende for alle konkurrenter. Charlotte Kalla, det er bare å forberede seg på at sjefen er tilbake.

Det meldte Torgeir Bjørn, NRK-ekspert, da Johaug gikk i mål til klar seier foran Ingvild Flugstad Østberg .

Topp 5 på 10 kilometer fri: Therese Johaug 24:21,5 Ingvild Flugstad Østberg +26 Sadie Bjornsen +1:45,9 Tiril Udnes Weng +1:48,9 Helene Marie Fossesholm +2:16,9

– Svenskene er nok ikke overrasket over at Johaug og Flugstad Østberg går fort på ski. Det kommer til å være svenske jenter som går fort i år også. Men også et par norske, sier Ole Morten Iversen til NRK.

Han er norsk landslagstrener. I fjor trente han det svenske damelaget.

Neste helg venter verdenscup i Finland. Det blir første duell for Johaug mot Charlotte Kalla på snø etter utestengelsen på 18 måneder.

Sveriges store håp har også vist styrke med klar seier i den svenske åpningen på 10 kilometer fri lørdag.

– Vi må passe opp for de utenlandske og kan ikke ta noe for gitt. Jeg så Kalla hadde en bra avstand ned i går også, sier Johaug til NRK.

– Funket bra

Dagens triumf på 10 kilometer fri er Johaugs 13. seier på Beitostølen i løpet av karrieren. Fredag vant en nervøs 30-åring i comebacket på 10 kilometer i klassisk.

– Det funket bra i dag. Jeg følte jeg fikk tatt meg skikkelig ut og klarte å roe meg litt ned. To seire på de to første rennene er utrolig moro og jeg ser fram mot fortsettelsen, sier Johaug.

Dalsbygda-jenta forteller at nervene var mindre i dag enn på fredag.

Stor avstand

Det ble umiddelbart en kamp mot treningspartneren Ingvild Flugstad Østberg på 10 kilometeren fri.

Johaug ledet med 5,3 sekunder ved 2,2 kilometer. Det ble til 12,5 sekunder halvveis i løpet. I mål var avstanden 26 sekunder. Amerikanske Sadie Bjornsen ble nummer tre 1:45,9 (!) bak.

– Det røynet nok litt på, men jeg er veldig godt fornøyd med løpet. Therese er enda sterkere i dag, så det er fortsatt en jobb å gjøre, sier Flugstad Østberg til NRK.

PS ! Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng gikk ikke dagens løp.

