Røthes første v-cupseier siden sykdoms-marerittet rørte kjæresten til tårer

LANGRENN 2018-12-01T12:18:24Z

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Sjur Røthes seier på 15-kilometeren rørte kjæresten Siv Emilie Løvvold (26) og hans familie til tårer. Røthe (30) har snudd tilværelsen fra alvorlige sykdomsplager til en suksesstart på sesongen.

Publisert: 01.12.18 13:18 Oppdatert: 01.12.18 14:57

– Han har jobbet seg gjennom sykdom og elendighet og fremstår som en verdenscupløper denne sesongen, kommenterte Jann Post for NRK da Røthe gikk over målstreken på tiden 36.34,0.

Det holdt også til seier, hans andre individuelle verdenscupseier noensinne. Da var ikke bare langrennsløperen rørt.

Kjæresten Siv Emilie Løvvold og foreldrene til Røthe tok til tårene på stadion:

– Vi gråt litt alle mann, for det er sjeldent å se Sjur også rørt. Det betyr mye. Det er så fortjent. Veldig, veldig gøy og veldig rørende, sier Siv Emilie Løvvold til VG etter å ha gitt Røthe en klem etter seieren.

Den første verdenscupseieren kom for over tre år siden, på femmila i Oslo den 14. mars 2015, men de siste årene har Røthe slitt voldsomt med store helseplager.

Røthe har hatt voldsomme problemer med ryggen og slet lenge med å finne ut av hva som var problemet. Til slutt ble han diagnostisert med Bekhterevs sykdom .

Røthe har tidlig vært åpen om at han vurderte å gi seg på grunn av trøbbelet. Under OL var det spesielt ille.

– Det er veldig spesielt at han klarer å få det til i dag etter så mye styr. han vil jo gjerne ikke snakke om alt styret og bare se fremover. Det syns vi er helt rett, sier Røthes mamma Randi-Kirsten Røthe, som forteller at hun har vanskelig for å finne ord.

Nå skal det feires sier Røthe etter seieren:

– Når ting ikke stemmer samtidig som han innerst inne vet at han hadde vært god nok til å stå på pallen der (i OL), så er det selvfølgelig frustrerende. At vi har klart å få snudd det nå og fått såpass kontroll på helse og form, er veldig gøy, sier Røthe-kjæreste Løvvold.

For sammen med legeteam og fysioterapeut har Røthe fått orden på problemene. Nå er det er bare to uker siden Røthe vant samme distanse, 15 km fri teknikk, under den nasjonale åpningen på Beito.

– Hun har betydd veldig mye. Familien betyr enormt uansett. Med pappa har jeg daglig kontakt enten på melding eller telefonen eller på snap av og til, sier Røthe til VG på spørsmål om hva kjæresten har betydd gjennom en tøff tid.

Etter seieren på Beito for to uker siden fortalte han om ryggtrøbbelet:

– I perioder i vinter spurte jeg dem om det var noe poeng å fortsette og hvordan de så på skikarrieren videre og om det var noe vits å drive på med dette. For jeg legger like mye tid og krefter på dette som de andre som reiser rundt og går verdenscuprenn, VM og OL, sier Røthe.

På 15-kilometeren var Didrik Tønseth seks sekunder bak Røthe i mål. Det holdt til å sikre dobbelt norsk. Han forteller at de hele tiden visste godt hva som feilte Røthe mens han ennå ikke fortalte om det til pressen.

– Det har jeg unner aller mest på laget å gjøre det bra. Niklas er mye skadet, men sykdommen han har fått er ganske alvorlig. Men det viser seg at det går an. Med rett behandling fungerer det jo når du har en kropp som er verdens beste langrennskropp med dette innabords det er veldig imponerende, sier Tønseth til VG, mens Røthe sitter i stolen ved siden av etter pressekonferansen.

De to nordmennene var i en klasse for seg selv på 15 kilometer fristil på Lillehammer. Russiske Denis Spitsov tok den siste plassen på pallen, 28,6 sekunder bak Røthe.

En som ikke fikk det til å stemme, er Johannes Høsflot Klæbo. Han var litt over ett og et halvt minutt bak seierherren.

Søndag avsluttes minitouren på Lillehammer med jaktstart.

Resultater:

1) Sjur Røthe , Norge 36.34,0, 2) Didrik Tønseth, Norge 0.06,0 min. bak, 3) Denis Spitsov, Russland 0.28,6, 4) Dario Cologna, Sveits 0.38,3, 5) Andrej Melnitsjenko, Russland 0.40,6, 6) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.45,1, 7) Emil Iversen, Norge 0.45,5, 8) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.47,0, 9) Hans Christer Holund, Norge 0.48,7, 10) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.49,2.

Øvrige norske (topp 30): 23) Johannes Høsflot Klæbo 1.34,3, 24) 25) Martin Løwstrøm Nyenget 1.41,2.

Minitouren Lillehammer (2 av 3 renn):

1) Røthe 39.50,1, 2) Tønseth 0.01,8, 3) Iversen 0.11,5, 4) Spitsov 0.32,7, 5) Melintsjenko 0.37,8, 6) Sundby 0.43,0.

Øvrige norske: 7) Krüger 0.44,0, 11) Holund 0.56,6, 14) Klæbo 1.13,8, 21) Skar 1.29,4, 24) Nyenget 1.36,4.

Minitouren avsluttes med 15 kilometer jaktstart i klassisk stil søndag.