KANONFORM: Frida Karlsson ser ut til å bli en skummel konkurrent for de fleste den kommende sesongen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Frida Karlsson fortsetter å knuse rekorder: – Therese må passe seg

Frida Karlsson (20) er en av Therese Johaugs (32) største konkurrenter i langrennsløypene. Nå viser 20-åringen imponerende form før sesongen, og knuser rekorder.

Tidligere i sommer knuste svenskenes skiyndling lagvenninne Ebba Anderssons (23) fem år gamle rekord i den tradisjonsrike kondisjonstesten Hallstatesten.

– Therese må passe seg, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

30. juni la Karlsson ut et bilde på Instagram hvor hun skrev at rekorden i Hallstatesten var hennes, men tiden hun løp på ble lenge holdt hemmelig. Etter mye oppmerksomhet rundt tiden valgte Karlsson denne uken å dele den.

– Det viste seg i ettertid at omverden var mer interessert og nysgjerrig enn det jeg trodde, så derfor får du tiden, sa hun til lokalavisen Allehanda.

Testen er et løp på 1800 meter med 210 høydemeter. Karlsson løp på tiden 8.36, og knuste Anderssons rekord på 8.56.

Onsdag kveld la den svenske langrennsløperen ut et bilde på Instagram hvor hun skriver at hun har slått sin egen rekord med fire sekunder.

– Man kan vel si det sånn at Karlssons utvikling gjør at distanserenn på kvinnesiden kommer til å bli interessant igjen for å sette det på spissen, sier Bjørn.

Til tross for sin unge alder er Karlsson en av Therese Johaugs største konkurrenter i skiløypene, og imponerte med gull, sølv og bronse under ski-VM i Seefeld i 2019.

Selv om 20-åringen hadde en tung start på forrige sesong og måtte stå over flere konkurranser etter en helsesjekk, så kom hun tilbake og slo Johaug på tremila i Holmenkollen i mars.

–Hun viste allerede under VM Seefeld i 2019 sin høye kapasitet. Det er bare noen sekunder om å gjøre at hun ikke vinner den 10 kilometeren, og da var hun junior. Seieren i Kollen viser akkurat hvor farlig hun er. For dem som er interessert i spennende kvinnelangrenn er det godt nytt at det kommer enn løper som trolig minst kommer på samme nivå som Johaug, sier Bjørn.

Publisert: 23.07.20 kl. 09:19 Oppdatert: 23.07.20 kl. 10:53

