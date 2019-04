GULLVINNER: Tross en tøff oppladning, tok Stina Nilsson to gull og ett sølv under vinterens VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Legenes beskjed til Nilsson: – Null sjanse for VM

Den svenske langrennsstjernen Stina Nilsson tok to gull og ett sølv under VM i Seefeld. Bare én måned tidligere forteller hun at hun fikk en nedslående beskjed fra legen.

I et intervju i talkshowet Skavlan letter den svenske skistjernen Stina Nilsson på sløret rundt skadedramatikken før årets ski-VM. Hun forteller at legen hennes ga henne én prosent sjanse for å stille til start i vinterens mesterskap i Seefeld.

– Ortopeden sa at «du kommer ikke til å gå i VM». Rehabiliteringen for å få tilbake full styrke er på tolv måneder. Rehabilitering for å gå på ski var flere måneder. Det var null prosent sjanse, men da sa jeg: Jeg leges utrolig bra, så da ga han meg én prosents sjanse, sier Nilsson, ifølge TV 2.

For én måned før mesterskapet, under sprinten i Otepää, strakk hun seg langt frem for å komme først over målstreken. Da kjente hun umiddelbart at noe som skjedde i låret.

Nilsson var stolt og rørt etter sølvmedaljen i Seefeld:

Den påfølgende medisinske undersøkelsen avslørte det som ble omtalt som en muskelavrivning.

Og det ble kommunisert at Nilsson, et av Sveriges aller fremste gullhåp, med stor sannsynlighet ville gå glipp av Seefeld-VM.

Det endte istedenfor med gull på lagsprinten, gull på stafetten og sølv på sprinten.

