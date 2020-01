Ny suveren seier for Johaug: Småkrangling mellom Weng og Østberg

Therese Johaug tok en ny suveren seier i Nove Mesto, mens en intens duell mellom Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng måtte avgjøres med målfoto.

Johaug gikk ut 33 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva på jaktstarten etter gårsdagens suverene seier. Og Johaug kontrollerte gjennom hele rennet over 10 kilometer klassisk fra start til mål.

Johaug ble slått ved to anledninger på distanserenn under Tour de Ski, men har startet nyåret i like suveren stil som i verdenscupen før jul. Søndag var hun til slutt over minuttet foran alle konkurrentene i mål. Det var russiske Neprjajeva som tok 2.-plassen foran Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, som kjempet jevnt i spurten. Flugstad Østberg ble dømt foran på målfoto.

Tidligere i løpet, da Weng og Østberg gikk sammen med Neprjajeva, var det tilsynelatende ikke veldig god stemning mellom de to norske løperne. Weng innrømmet å ha tråkket på skiene og stavene til Østberg ved et par anledninger.

Østberg så helt tydelig frustrert ut og ikke bare en gang. Det ble også kommentert av NRKs kommentatorduo Jann Post og Torgeir Bjørn.

– Hun sa fra. Men det samme skjedde bakfra. Slikt skjer, sier Weng til NRK.

– Det blir kaving utenfor sporet og når det er løssnø blir det fort slik. Sånt skjer, plutselig er det motsatt en gang, sier Weng.

Det er nå over ti år siden Therese Johaug noterte sin første verdenscupseier, da hun var raskest opp «monsterbakken» den siste klatringen i Tour de Ski. Nå er det bare Marit Bjørgen som har vunnet flere verdenscupseire enn henne blant langrennsløperne. Johaug har nå 50 verdenscupseire opp til Bjørgen etter at hun fikk sin 64. verdenscupseier i Nove Mesto.

Nå er også Johaug inne på en eksklusiv liste i internasjonal vintersport. Hun er nå blant de ti, uansett skisport, som har vunnet flest verdenscupseire. Blant aktive utøvere er det nå bare alpinisten Michaela Schiffrin og skiskytteren Martin Fourcade som er foran henne på denne listen, som toppes av telemarkskjøreren Amélie Wenger-Reymond foran Bjørgen.

Johaug økte til sine nærmeste konkurrenter Neprjajeva og Weng i starten av rennet og jobbet frenetisk oppover de bratte bakken i Tsjekkia. Halvveis var ledelsen oppe i 55 sekunder til trioen bak henne. Og ledelsen fortsatte å øke.

Men bak suverene Johaug kjempet etter hvert flere løpere om de andre pallplassene. Neprjajeva ble hentet av Weng etter rundt tre kilometer. Og de to fikk etter hvert selskap av Ingvild Flugstad Østberg, som kom i stor fart bakfra. Trioen kjempet inn mot mål, men Neprjajeva rykket fra med noen sekunder mot slutten av rennet.

Slik så det ut da Johaug lørdag la grunnlaget for den suverene jaktstartseieren:

Svenskene ble distansert på lørdagens renn, der det hele ble karakterisert som en svensk smørefiasko. Søndag var det heller ikke en stor svensk dag. Ebba Andersson ble nummer seks. Charlotte Kalla ble nummer 12.

