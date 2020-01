Skuffet Klæbo og bekymret Iversen brøt 30 kilometeren: – Helt natta

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen hadde en bekmørk dag i Oberstdorf. Begge to valgte å bryte 30 kilometeren med skibytte. Nå tror Klæbo at sammenlagtseieren i verdenscupen ryker.

Trønderduoen droppet å bytte ski etter 15 av 30 fullførte kilometer på lørdagens skiathlon. Etterpå erkjente de begge overfor NRK at ingenting fungerte.

– Jeg vet ikke helt ... Det er lenge siden jeg har kjent meg så dårlig som i dag. Det var helt natta. Jeg klarer ikke å kjempe om topp 30 en gang. Da er det ikke noe vits å gå rundt her og ikke få til noe. Jeg hadde i hvert fall ikke noen god kropp i dag. Det ble tungt ganske tidlig, sier Klæbo, som nå tror han kan vinke farvel til sammenlagtseieren i verdenscupen:

– Det ser mørkt ut.

Emil Iversen sier det var nesten komisk ute i løypa.

– Jeg tror vi (han og Klæbo) har det ganske likt. Det var helt svart, liksom. Ingenting som fungerer. Det har gått mye på tverke nå, så jeg kan ikke være så slem mot meg selv at jeg fullfører. Jeg er litt bekymret for kroppen, for det er ikke normalt det jeg føler i dag.

Voldsom kollaps

De to var langt fremme og var med i tetgruppen tidlig i rennet, men etter hvert som sammenlagtleder i verdenscupen Aleksandr Bolsjunov dro på i tet, havnet Klæbo og Iversen lengre og lenger bak.

NRK-kommentator Torgeir Bjørn skjønte lite da Klæbo havnet lenger og lenger bak.

– Urovekkende for Klæbo, konstaterte han, mens kommentatorkollega Jann Post spurte «Hvor er Klæbo?».

TUNG DAG: Johannes Høsflot Klæbo valgte å bryte lørdagens 30 kilometer. Foto: Heiko Junge

Dårlig nytt for sammendraget

Etter 13.7 kilometer, 1300 meter før skibyttet på lørdagens skiathlon, var Klæbo på en 32. plass – 1.35.0 bak teten. Han ristet på hodet da han valgte å gi seg.

Mens Bolsjunov, Sjur Røthe og de andre i teten dobbeldanset seg ut av stadionområdet etter skibyttet, valgte først Klæbo, deretter Iversen, å bryte.

NOK VAR NOK: Her står Emil Iversen etter å ha bestemt seg for å bryte lørdagens 30 kilometer. Foto: Heiko Junge

Dette er spesielt ille for Klæbo, som trolig taper veldig mye til Bolsjunov i verdenscupen. Før lørdagens renn i neste års VM-løyper var han 159 poeng bak russeren.

Den avstanden vil være betydelig større etter i dag. Bolsjunov gikk nemlig seirende ut av spurtoppgjøret mot Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe, som tok henholdsvis 2.- og 3. plassen.

Martin Johnsrud Sundby fikk en stor opptur og ble nummer fire, mens Hans Christer Holund ble nummer fem.

