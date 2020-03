IKKE TIL NORD-AMERIKA: Det norske langrennslandslaget reiser ikke til verdenscupavslutningen. Foto: Vidar Ruud

Langrennslandslaget står over verdenscupavslutning i USA og Canada

Norges Skiforbund (NSF) har besluttet å ikke sende landslagsutøverne til sesongavslutningen i Canada og USA, grunnet frykt for spredning av coronaviruset.

– Til syvende og sist har vi gjort en totalvurdering på den situasjonen som er nå, med tanke på spredning av coronavirus og karanter. Vi skal ta vårt ansvar for våre utøvere, og det som skjer i verden er viktigere enn den underholdningen langrenn tilbyr, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Heidi Weng og Ragnhild Haga har allerede reist over «atlanteren», men får ikke spesielt mye igjen for akkurat dét.

– Ragnhild og Heidi kan bli i Canada og trene, men vi trekker hele troppen og Norge skal ikke stille lag i disse verdenscuprennene. Så de får ikke delta i verdenscupen disse helgene, sier Bjervig.

Dermed kommer ingen norske deltakere til å stå på startstrekene i verdenscupavslutningen i USA og Canada.

To helger gjenstår av verdenscupen sammenlagt. Først to sprinter i Quebec, så én enkeltsprint i Minneapolis og en avsluttende mini-tour i Canmore.

Det vil også få sportslige konsekvenser for de norske langrennsstjernene. Therese Johaug har allerede vunnet verdenscupen for kvinner, Aleksandr Bolsjunov har etter alt å dømme vunnet herrenes, men Johannes Høsflot Klæbo står i fare for å miste sprintverdenscupen om hans nærmeste rivaler bestemmer seg for å stille opp.

– Men det betyr lite i denne sammenhengen, sier Bjervig.

Meldingen er bare den siste i rekken av norske idrettsutøvere og arrangementer som blir påvirket av tiltak mot å spre coronaviruset. Tidligere tirsdag bekreftet Norges Fotballforbund at playoff-kampen mot Serbia 26. mars går for tomme tribuner, og Birken avlyste også årets utgave av det tradisjonsrike rennet.

Også junior-NM på ski er avlyst.

