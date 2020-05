I TÅRER: Marit Bjørgen trøster Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter det norske stafettgullet i OL 2018. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Uhrenholdt Jacobsen om brorens død på «Lindmo»: Brukte tøff fysisk trening mot psykisk smerte

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) brukte hard fysisk trening som en måte å døyve den psykiske smerten etter at broren Sten Anders tok sitt eget liv.

Det endte med at hun gikk på en skikkelig smell. Det forteller langrennsløperen på NRK-talkshowet «Lindmo» fredag kveld, skriver NRK. Programmet sendes kl. 21.45.

Forrige uke fortalte medisinstudenten at hun ville legge opp som skiløper på øverste nivå.

Hos «Lindmo» forteller hun om hvordan hun reagerte etter brorens selvmord, som ble kjent under Sotsji-OL i 2014. Da hun kom hjem, prøvde hun å døyve den psykiske smerten med tøff trening.

– Jeg brukte de verktøyene jeg hadde i min sekk. Ett av dem var fysisk trening. Den smerten jeg fikk ved å trene fysisk, var kjent og lettere å håndtere enn sorg og psykisk smerte.

Hun trente knallhardt – nærmest uten plan.

– Jeg har nok misbrukt det på et vis. For dem som har stått på utsiden og fulgt dette, var det nok ikke noen kjempeoverraskelse at jeg gikk på en skikkelig smell. Men for meg som sto midt oppe i det var det ikke så lett å se at dette kom, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Men hun kom tilbake – allerede under VM i 2015 med gull på stafett og sølv individuelt.

Til VG sa hun sist uke at «jeg er først og fremst drevet av mestring og utvikling, jobbe mot egne mål. Å kunne drive toppidrett mer verdibasert. Ikke bare egoisme. Det er kanskje det jeg er mest stolt av. Mer stolt av det enn at jeg har vunnet noen skirenn».

Fredag 7. februar 2014 var det åpningsseremoni i Sotsji. Samme kveld kom beskjeden om at Jacobsens bror, Sten Anders, var gått bort, 25 år gammel. Hun valgte å delta i Sotsji-OL, til tross for brorens død. På «Lindmo» forklarer hun hvorfor:

– Der og da føltes det riktig. Når jeg ser tilbake, var det nok flere grunner. Blant annet er det at det var en OL-landsby skjermet fra omverden og fra mediene. Det var tryggere å være der, og det sier mye om hva slags familie idretten kan være for en. Jeg visste jo også at det ikke var snakk om noe sykeleie. Det var ingenting jeg kunne gjøre hjemme.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var fortsatt juniorløper da hun i 2007 slo igjennom på seniornivå og sensasjonelt henviste Petra Majdic og Virpi Kuitunen til sølv og bronse på sprinten i VM i Sapporo.

Hun endte til slutt opp med ett OL-gull (stafett) og tre VM-gull (to av dem i stafett). I verdenscupen tok hun totalt seks seirer – den siste kom i Val di Fiemme den 3. januar 2020.

Oslo-kvinnen utelukker ikke at hun dukker opp i NM til vinteren, men velger ellers bort skikarrieren til fordel for sine medisinstudier.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

