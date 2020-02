TUNGT: Det har vært en tung sesong før Dyrhaug og Tønseth, i dag kom beskjeden om at de ikke får gå Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Treneren etter Tønseth-vraking: – Veldig vanskelig

Skiforbundet tok i dag ut de siste løperne til Ski Tour 2020 denne måneden. Der uteble flere av landslagsprofilene.

Seks løpere var allerede klare for Ski Tour, og mandag ble de fire siste plassene tatt ut, melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

De som fikk de siste plassene var: Martin Johnsrud Sundby, Erik Valnes, Finn Hågen Krogh og Martin Løwstrøm Nyenget.

Det betyr at Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Sindre Bjørnestad Skar ikke får bli med til Trøndelag og Sverige når Ski Tour kjøres i gang på lørdag. Jan Thomas Jenssen og Håvard Solås Taugbøl var også to kandidater som blei veid og funnet for lette.

– Uttak er veldig vanskelig, det er jevnt og på et tidspunkt må man ta et valg, oppsummerer landslagstrener Eirik Myhr Nossum overfor VG.

Han forteller at troppen består av utøvere som både kan gjøre det bra sammenlagt og på enkelt etapper.

– Det har vært en helhetsvurdering på hele troppen. Det er både lange og korte etapper, og det er mange som akkurat ikke blir med, avslutter Nossum.

Forventet uttak

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn sier til VG at han havnet på samme laget selv.

– Det er Finn Hågen Krogh som går seg inn på laget, med seier i NM og en enorm opphenting i Falun. Han har passet på å utnytte formen, sier kommentatoren.

Han mener Tønseth nok er den som er nærmest å kunne få gå.

– Tønseth er god i begge stilarter, det taler for ham. Dette var nok et av sesongens største mål, også siden det er renn delvis på hjemmebane.

Martin Løwstrøm Nyenget har vært litt inn og ut av verdenscuplaget denne sesongen, men Bjørn mener han har gjort det bra når han har fått sjansen.

– Nyenget har gått mange gode renn i vinter. Han klarte seg bra tidlig i Tour de Ski, gikk bra i NM og har levert godt, avslutter Bjørn.

LEVERT: Martin Løwstrøm Nyenget har levert gode resultater i år. Her under NM på ski på Konnerud, der han tok bronsen på 30 km klassisk. Foto: Terje Pedersen

Tønseth har slitt med å finne formen etter han løp EM i Portugal i desember, noe han senere har angret på.

Niklas Dyrhaug har også hatt en tung sesong og er redd landslagsplassen ryker dersom han ikke får vise seg frem. Det får han ikke i Ski Tour denne uken.

Herrelaget Ski Tour 2020:

Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Erik Valnes.

Kvinnelaget Ski Tour 2020:

Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Julie Myhre, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Publisert: 10.02.20 kl. 13:46 Oppdatert: 10.02.20 kl. 14:50

