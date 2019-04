Klæbo på nytt lag: – Kommer til å danne baktroppen

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) tror det blir tøft å trene med Eirik Myhr Nossums allroundlandslag.

– Jeg har lyst til å ta et steg på distanse, bli bedre på det. Men det kommer til å bli hardt, sier VM-helten når VG snakker med ham på Holmenkollen Park Hotell.

– Emil (Iversen) og jeg kommer fort til å danne baktroppen, fortsetter Johannes Høsflot Klæbo – og mener altså at de to kommer til å slite med å holde følge med de rutinerte distanseløperne på allroundlandslaget.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det er «altfor defensivt».

– Det var den samme situasjonen med Emil i fjor. Jeg husker kanskje ei økt der han måtte slippe. Fra mitt ståsted blir det å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte. Vi klarte det i fjor, og vi vil forhåpentligvis klare det også i år, sier Nossum.

– Vi må velge økter som vi mener er viktig for å bli en bedre skiløper. Jeg tror det skal bli et bra samarbeid. Det er en solid gjeng i Trondheim som nok vil trene mer sammen nå, sier Klæbo, som fortsatt skal ha morfar Kåre Høsflot som sin personlige trener.

Han har fortsatt ikke bestemt seg sikkert om han skal bruke ikke-mesterskapssesongen 2019/20 til å eksperimentere med høydeopphold.

– Vi har diskutert det, men vi må ta noen flere runder med Eirik (Myhr Nossum) og morfar. Vi leker oss med tanken og har diskutert frem og tilbake. Jeg ser ikke bort fra at jeg tar en tur i høyden, men det er ikke endelig bestemt.

Myhr Nossum sier at Klæbo uansett garantert kommer til å bli med landslaget til høyden til høsten.

– Vi vet ennå ikke om han kommer til å dra på klassiske høydeopphold, men det blir uansett 10–12 dager på høsten da han kan tilegne seg litt erfaring med å trene litt i høyden.

Johannes Høsflot Klæbo føler at denne våren har vært bedre enn for ett år siden.

– Jeg var mer sliten i fjor.

Trønderen med tre gull fra både OL og VM synes det blir spennende med hans første ikke-mesterskapsvinter i verdenstoppen.

– Det harde konkurranseprogrammet passer meg bra. Jeg synes det er morsommere å gå skirenn enn å trene. Det er bare en fordel med mange renn.

– Er verdenscuptrøya totalt det store målet?

– Det er både tourer og diverse som frister. Men det viktigste denne vinteren blir å holde jevnt god form over lengre tidsrom – i stedet for toppene. Jeg gleder meg til den nye touren fra Østersund til Trondheim – det høres artig ut. Og Tour de Ski henger selvfølgelig høyt, sier mannen som vant sist vinters utgave av den touren.

– Føler du at du fikser alt rundt idretten – med sponsorer og mediene den slags bedre nå?

– Det hjelper sikker at man blir eldre og mer vant til det. Media og sponsorer er grunnlaget for at vi kan være så privilegerte å drive med det vi synes er artig. Noen dager er det tyngre enn andre, men sånn er det uansett hva slags jobb du har.

