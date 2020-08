SPONSORTRØBBEL: Petter Northug er sponsor for langrennslandslaget gjennom merkevaren «Northug». Foto: Line Møller

Uno X sier opp Northug-avtale - Skiforbundet varsler møter

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at Skiforbundet nå skal i møter om Petter Northugs sponsoravtale med landslaget kan fullføres. Sykkellaget Uno X varsler at deres avtale med skistjernen vil bli sagt opp.

Bjervig forteller til VG lørdag morgen at de ble varslet fredag kveld av Northugs forretningspartner Jon Inge Gullikstad om saken med Northugs råkjøring og kokainfunn hjemme hos skistjernen, dagen i forveien. Dette bekreftet Northug selv på sin instagram-profil sent fredag kveld.

Blant annet skrev skistjernen:

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.

Northug fikk også dom for promillekjøring da han kjørte med 1,65 i promille i Trondheim natt til 4. mai 2014.

Espen Bjervig syns saken er tragisk.

– Vi tar selvsagt avstand fra handlingen og det som er blitt gjort. Det er ikke noe som er bra i det hele tatt. Samtidig er det en person oppe i dette som det er veldig tragisk for. Så må vi vurdere hva vi gjør videre fremover, sier Bjervig til VG med tanke på at Skiforbundet også har en sponsoravtale med Northug.

Også proffsykkel-laget Uno X har signert en utstyrsavtale med «Northug»-merket, og varsler overfor Adresseavisen at den avtalen kommer til å bli sagt opp.

– Vi inngikk en avtale med Northug og så frem til det samarbeidet, og nå innser vi at nok Petter må konsentrere seg om andre ting. Avtalen vil innen kort tid bli avsluttet, sier sykkelsjef Jens Haugland til Adressa.

SJEF I SKIFORBUNDET: Espen Bjervig er langrennssjef i Skiforbundet. Bak landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som tidligere har vært trener for Northug. Foto: Terje Pedersen

Sponsoravtalen ble inngått i august 2019 og strekker seg frem til 30. april 2022. Skiforbundet uttrykte den gang stor glede med å få Northug på laget igjen.

Bjervig opplyser at avtalen dreier seg om at merkevaren «Northug» leverer sportsbriller til støtteapparat, smørere og trenere i Skiforbundet. Han opplyser også om at Northug har direkte avtaler med enkeltutøvere.

– Hva skjer med samarbeidsavtalen?

– Så langt er vi ikke kommet ennå. Vi fikk beskjed om dette fredag kveld. Vi skal møtes og se hva vi gjør. Det stilles fort spørsmål fra fra dere og oss hva som skjer. Vi skal tenke oss godt om, ta diskusjoner og se hva vi skal gjøre, sier Bjervig.

Han forteller at sponsoravtalene kan termineres ved negative hendelser som påvirker sponsoratene.

– De fleste avtaler er slik at de kan termineres ved vesentlige brudd. Men igjen har dette vært en svært uheldig situasjon som vi får vurdere, sier Bjervig.

VG fikk tilgang på et videoklipp som viser at Northug er blitt stoppet av politiet torsdag kveld:

Bjervig har også vært lanngrennslandslagets sjef i perioden da Petter Northug var på tampen av sin karrière og gikk tilbake til landslaget før VM-sesongen 2018/19. Da hadde trønderen slitt i flere år med treningsmeller og sykdom. Han kom blant annet ikke til OL i 2018.

– Vi kommer til å ta kontakt med Northug. Uansett om de kontakter oss eller vi kontakter dem så er det helt naturlig med en dialog, sier Bjervig.

Han sier at ledere i Skiforbundet også fredag kveld pratet sammen etter at de ble opplyst om denne saken.

– Føler dere noe ansvar overfor Northug som person?

– Petter er en del av skifamilien. Selvfølgelig ønsker vi at han skal klare seg best mulig og det er en person oppe i dette. Det er en trist og alvorlig sak, men så er det en person vi øsnker skal klare seg best mulig, sier Bjervig.

På spørsmål om hva Skiforbundet kan gjøre for Northug fremover, svarer langrennssjefen:

– Det er for tidlig å si.

