Tilgivelse blir tyngre nå

Av Leif Welhaven

Petter Northug var tilgitt av de fleste for fyllekjøringen, og han hadde ting på stell som businessmann og tv-personlighet etter skikarrieren. Det er uvirkelig trist at Norges største stjerne igjen ødelegger for seg selv og setter andre i fare.

Petter Northug har det helt sikkert veldig vondt nå, i en situasjon som nødvendigvis får enorm oppmerksomhet og vil få det fremover. Derfor er det ekstremt viktig at han får hjelp og støtte fra sine nærmeste, i det som garantert blir en tøff tid. Det som nå har skjedd med Northug bak rattet, er rett og slett fryktelig leit og utløser nok følelser i flere retninger samtidig i det norske folket.

Det er nødvendig å vise omtanke og i ha i bakhodet hvor hardt dette må være for den tidligere skiløperen. Samtidig er det betimelig å bli provosert over at Northug har skapt en slik situasjon, ikke minst historien tatt i betraktning.

Drøyt seks år har gått siden episoden i Trondheim, da Northug braste gjennom en rundkjøring og kolliderte med et autovern etter hard festing. Episoden endte med en offentlig kanossagang av beklagelser, og en dom sonet med fotlenke.

Måten han den gangen ga uttrykk for naken anger og tok straffen for fyllekjøring på, bidro nok kraftig til at skistjernen klarte å komme ut av det hele med mye av den unike populariteten intakt.

Nå kan omdømmeskaden vise seg å bli langt verre. Det må understrekes at vi ikke kjenner alle detaljer om den pågående saken ennå, men det som er bekreftet er i seg selv alvorlig nok. Én ting er å få tilgivelse etter én episode som aldri skulle ha funnet sted – gang nummer to blir fort verre.

Selv kaller Petter Northug det som skjedde «en stor feil», det er i alle fall ikke å overdrive. Uavhengig av hva som måtte komme frem etter hvert, er det å kjøre i den hastigheten Northug ble stoppet i farlig både for ham selv og andre.

Det vet selvsagt superstjernen inderlig godt, men han gjorde det likevel. Så langt vet vi at det også er funnet narkotika hjemme hos ham, men vi kjenner ikke til resultatet av politiets mistanke om at kjøringen var i påvirket tilstand.

Selv om det må tas forbehold på dette stadiet, er det både relevant og nødvendig å spørre om hvilke konsekvenser dette vil få for Northug fremover. At det blir en straffesak mot ham, er hevet over tvil. Det har han også selv både bekreftet og gitt uttrykk for at han der skal «ta ansvar» for det han har gjort.

Det nitriste er imidlertid at han ikke tok tilstrekkelig ansvar før han satte seg i denne situasjonen, og det er ingen enkel oppgave for TV 2 å avgjøre hva som nå skjer med tv-rollen hans fremover.

Mye prestisje og ressurser er lagt i å sikre seg stjernen, som ikke overraskende har gjort en usedvanlig god jobb for kanalen, og som allerede i høst er en del av kanalens sendeskjema gjennom nyinnspilte «Landskampen». Her er det ingen enkle valg, og det må bli vanskelige samtaler i TV 2 fremover.

For skimiljøet og idrettsnorge er det selvsagt ekstremt trist at en av de aller største, kanskje den største, har satt seg selv i denne situasjonen.

Undertegnede er blant dem som tydelig har uttrykt at summen av alt Petter Northug har tilført idretten generelt og langrenn spesielt, tilsier at han burde vært tildelt æresprisen på Idrettsgallaen. Hva han har betydd for langrennssporten kommer uansett til å stå med gullskrift for evigheten, men akkurat den æresprisen blir det nok nå vanskeligere å argumentere for ved neste korsvei. Det føyer seg inn i rekken av alt som er leit, vondt og ikke minst frustrerende unødvendig når Petter Northug ødelegger for seg selv.

Publisert: 15.08.20 kl. 07:15 Oppdatert: 15.08.20 kl. 07:28

