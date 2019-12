VANT: Simen Hegstad Krüger vant 15-kilometeren i Davos. Foto: Terje Pedersen

Krüger overlegen i Davos – Sundby brøt igjen

Simen Hegstad Krüger (26) tok en overbevisende seier i Davos. Samtidig fortsatte nedturen for Martin Johnsrud Sundby, som brøt nok et renn denne sesongen.

Nå nettopp

Det ble et sekunddrama i Davos i kampen om pallplassene mellom Sergej Ustjugov, Dario Cologna og Iivo Niskanen. Men ingen var i nærheten av Simen Hegstad Krüger mot slutten av løpet. OL-mesteren på tremil fra 2018 hadde en av karrierens beste dager.

Løpet så ut til å bli en sekundstrid om seieren halvveis. Men derfra og inn var Lyn-løperen den desidert beste løperen og vant løpet med 19 sekunder foran Sergej Ustjugov. Cologna ble nummer tre sekundet bak russeren.

– Det er knockout på de andre konkurrentene, sa Petter Northug, som kommenterte verdenscuphelgen for TV 2, da Krüger gikk opp til 13 kilometer og hadde økt ledelsen til 20 sekunder foran Ustjugov.

Senere var han imponert over Lyn-løperen etter målgang.

– Det er skremmende form for Simen, sier Northug som la merke til hvordan Krüger kjapt kunne prate med det norske støtteapparatet ved målstreken etter målgang.

Samtidig ble rennet en ny nedtur for Martin Johnsrud Sundby. For andre gang i år brøt Sundby et renn. Det gikk trått helt fra start og etter 5 kilometer lå Sundby på 27. plass.

Deretter ble det meldt at han senere hadde dratt av seg startnummeret og ikke fullførte konkurransen. Sundby skal ikke delta i Tour de Ski, men har slitt voldsomt i sesongstarten. Han brøt også under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Nå skjedde det samme i Sveits etter at han forrige helg virket bedre på Lillehammer. Der avslørte han imidlertid at han har slitt med ryggen i sesongstarten.

Publisert: 15.12.19 kl. 16:08

