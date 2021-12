Klæbo tror Bolsjunov blir vraket som ankermann i OL

LILLEHAMMER (VG) Kanskje var spurtoppgjøret mellom Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov et frempek på hva som venter i OL.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det spiller ingen rolle hvem som vinner her i dag. Det viktige er hvem som vinner i OL. Det er det som har mest å si, sier Klæbo til VG etter nok en stafett-triumf.

Aleksandr Bolsjunov gikk ankeretappen for Russland i VM i Oberstdorf forrige sesong. I VM i 2019 gikk Utsjugov sisteetappen. Mens det i OL i 2018 var Denis Spitsov som var ankermann. Søndag testet Russland Ivan Jakimusjkin i den rollen for 1. laget i Lillehammer. Norge har gått til topps i alle de nevnte stafettene, med Klæbo som ankermann.

– De prøver mye forskjellig, sier Klæbo.

– Er det rart russerne ikke prøver å dyrke en løper i ankerrollen?

– Ja, det kan du si. Men Ustjugov har gått noen ganger. Han er fort den jeg vil se på som en veldig het kandidat for den sisteetappen i OL, svarer Klæbo.

I bitende vintervær sto laget sto mellom Klæbo og en meget skjeggete Ustjugov, som gikk Russlands 2.-lag søndag.

– Jeg forstår meg ikke helt på ham i dag. Han prata russisk ute i løypa, han dro der det var tungt og jeg forstod ikke helt taktikken hans. Han startet med å gå ut og si at jeg måtte gå først. Han ser så skummel ut med det skjegget sitt, så det er bare å høre på ham, humrer Klæbo overfor NRK.

– Må ha mer fart

Russernes landslagstrener Marcus Cramer forsøker å forklare hvorfor vi tester ut en hav av ankermenn. Han forteller at hele laget var veldig usikre etter en dårlig dag lørdag.

– Om man vil slå Klæbo i spurten, så må man ha en annen taktikk, det må være mer fart på etappene før. Men det ble veldig liten avstand i dag, sier Cramer til VG.

– Bolsjunov er den sterkeste på vårt lag. Men det er bra for ham å prøve både klassisk og friteknikk, sier Cramer tli VG om Bolsjunov som gikk 2. etappen mot Emil Iversen og Iivo Niskanen i Lillehammer.

På sisterunden gikk to norske og to russiske lag ut i front: Sergej Ustjugov og Ivan Jakimusjkin for Russland, Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen for Norge – bredden i de to langrennsnasjonene sørget for et intenst oppgjør mellom favorittnasjonene i OL-stafetten.

BEST I OL-TEST: Johannes Høsflot Klæbo spurtslo Sergej Ustjugov uten mye om og men, men russeren viste prov på gamle takter. I bakgrunnen går Harald Østberg Amundsen inn til tredjeplass, mens Ivan Jakimusjkin for Russlands førstelag henvises til fjerdeplassen.

Ustjugov viste tegn til gamle takter og varslet at Russland for alvor blir å regne med i OL-stafetten, men trønderen hadde tilsynelatende full kontroll. Emil Iversen syns stafetten ble ubehagelig spennende.

– Jeg syns Ustjogov presset Klæbo tøffere enn jeg hadde trodd. Det var Ustjugov i god gammel form. Han har hatt noen helger under pari, det svinger litt. Han er tilbake i dag. Både han og Bolsjunov er verdensklasse, det er deilig å slå dem, sier Iversen til VG.

Østberg Amundsen sørget for to norske lag på pallen med sin tredjeplass.