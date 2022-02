LANDSLAGSSJEF: Espen Bjervig mener det må gjøres en jobb med langrennskvinnene.

Langrennstoppens kvinnebekymring: − Jeg klarer ikke å peke på det

ZHANGJIAKOU (VG) Landslagssjef Espen Bjervig er fortvilet over utviklingen i norsk kvinnelangrenn, men har ikke klart å pønske ut hvordan problemet skal løses.

– Blant gutta er det flere som kan være med å kjempe om seier. Vi må gjøre en jobb med kvinnene. Vi har nok ikke klart å finne resepten. Kanskje vi må høre med svenskene om hva de gjør på sprint, sier Bjervig til VG foran lørdagens stafett. Norge er regjerende mester, men denne gangen er ROC (Russland) og Sverige de største favorittene.

Etter resultatene bak Therese Johaug (33) i OL, i corona-fraværet av Heidi Weng (30), har flere uttrykt sin bekymring for norsk kvinnelangrenn. Vidar Løfshus, som var landslagssjef fra 2011 til 2019, har erkjent at løpere ikke ble fulgt opp godt nok i hans periode og sier «vi har rett og slett mistet litt grepet».

Trenerveteran Steinar Mundal uttaler til VG at han var veldig skuffet over at de norske ikke presterer bedre, og spør seg om treningsfilosofien er riktig.

Bjervig ønsker debatten velkommen.

– Nå hviler veldig mye ansvar på Therese. Vi må være flinkere til å få opp flere, sier Bjervig.

ENSOM MAJESTET: Therese Johaug i suveren stil på 15 km med skibytte.

– Har det noe å gjøre med treningsarbeidet eller systemet i Norges Skiforbund?

– Vi har samme treningsfilosofi fra Bente Skari, til Marit Bjørgen til Therese Johaug og løperne nå. Så det vanskelig å se for seg at det er feil i treningsfilosofien. Vi har elitelag, rekruttlandslag, juniorlag og regionlag. Jeg klarer ikke å peke på det. Men vi har en jobb å gjøre. Ingen tvil om det, svarer Bjervig.

Lotta Udnes Weng vedgår overfor Dagbladet at hun ikke synes det er kult med stadig negative medieoppslag om innsatsen i Kina.

– Man føler seg rimelig ræva når det står så mye dritt om oss. Norge er vant til medaljer på løpende bånd, men nå har andre tatt opp kampen, sier Udnes Weng.

Ole Morten Iversen, trener for kvinnelandslaget, har heller ingen klare tanker om hva som må gjøres annerledes. Men er tydelig på at Norge må finne på noe.

– Det er lenge siden Løfshus sa fra om dette. Men vi har ikke klart å gjøre noe med det, og det må vi føle litt på, uten at jeg vet helt hva det er.

KVINNELANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen

– Er du overrasket over utviklingen i norsk kvinnelangrenn?

– Ja, det må jeg jo innrømme.

Therese Johaug sa foran det norske pressekorpset at det må tas grep etter at hun gikk inn til gull på 10-kilometeren.

– Vi må gjøre en jobb på damesiden, det er det ingen tvil om. Vi må få opp flere jenter som går bra på distanse. På sprint har vi også vært bak, men også gjort mye bra. På distanse er det viktig med rekruttering, sier Johaug, som også sier hun vil bidra selv for dette.

Anders Byström har vært trener for Norges rekruttlandslag. Nå er han langrennssjef i Sverige og nyter suksess på kvinnesiden, særlig blant sprinterne og Frida Karlsson.

Han mener det ikke står så ille til i Norge som mange skal ha det til.

– Jeg synes det er litt negativt i media, og jeg jobbet jo lenge i Norge, så får ta min del av skylden også, sier Byström og ler.

– Norge har flere gode løpere, og nå er de inne i en spesiell situasjon med Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Ingvild Flugstad Østberg som ikke er her.