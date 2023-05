Svenske Calle Halfvarsson (midten foran) og Johannes Høsflot Klæbo på 50 kilometeren som avsluttet VM i Planica i mars sist vinter.

Halfvarsson om Klæbo-exiten: − Det er en fiasko

Calle Halfvarsson (34) har naturligvis fått med seg at Johannes Høsflot Klæbo (26) sier nei til landslaget. Det har han klare meninger om.

For på et pressetreff i anledning at svenskenes landslag for kommende sesong ble presentert, svarte den svenske skistjernen på VGs spørsmål om Klæbos ferske landslagsexit.

– Det er tungt for det norske landslaget at de ikke har med sin beste utøver i treningsgruppen. Han sørger for bra sparring, han er den beste i verden. Så at de ikke får med ham i sommertreningen, det er en fiasko for alt og alle i det norske laget.

– Så det er vanskelig for dem. Men jeg tror Johannes kommer til å gjennomføre sin trening bra likevel, sier Halfvarsson.

Landslagsveteranen bruker seg selv som eksempel på hva dårlig sparring på trening kan føre til.

Under intervjuene med norske og svenske medier husker han tilbake til tiden da det svenske landslaget manglet de virkelig gode utøverne. Han viser til årene etter at for eksempel Marcus Hellner og Johan Olsson la opp.

Før profiler som William Poromaa og Jens Burman slo gjennom.

Info Det svenske langrennslandslaget i 2023/2024: Damer: Moa Ilar, Linn Svahn, Frida Karlsson, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling, Emma Ribom, Ebba Andersson og Johanna Hagström Herrer: Anton Persson, Calle Halfvarsson, Edvin Anger, Jens Burman, Johan Häggström, Marcus Grate og William Poromaa Vis mer

– Det var vanskelig for min del. Jeg fikk selskap på samlinger, men ikke den sparringen man trenger for å blir presset for å sjekke nivået. Om jeg henger med eller ikke, eller gjør jeg ting riktig?

– Det nivået Klæbo setter, den forsvinner jo nå i sommerhalvåret for mange av de utøverne på landslaget. De kommer ikke til å få det nivået som Klæbo setter på hardøkter. Det kommer til å påvirke dem, sier svensken.

VG har forsøkt å få kontakt med langrennssjef Espen Bjervig, sprintlandslagstrener Arild Monsen og fagsjef toppidrett Per Elias Kalfoss uten å få svar.

Da det norske landslaget presenterte sine lag i begynnelsen av mai, svarte imidlertid Bjervig på en rekke spørsmål om Klæbos nei til landslaget.

Langrennssjefen fortalte at han var trist over skistjernens avgjørelse.

– Vi har erfart litt fra Petter Northugs tid, og må lære av det som fungerte og ikke fungerte da. Så kan vi ta en prat med Petter og høre med ham om han kan komme med noen gode råd. Slik at vi kan jobbe godt sammen gjennom hele vinteren.